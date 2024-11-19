Böylesi Hiç Görülmedi: Kadıköy Belediyesi İşçilerinin Grev Kararı Bir Dakika Sürdü
Böylesi Hiç Görülmedi: Kadıköy Belediyesi İşçilerinin Grev Kararı Bir Dakika Sürdü
Tarihin en kısa grevine şahit olduk. Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü. İşçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki tıkanıklık nedeniyle aldıkları grev kararını, belediye ile anlaşma sağlandığının açıklanmasının ardından sadece bir dakika içinde sonlandırdı. Taşeron Belediye İşçiler Birliği, grevin sonlanmasına tepki gösterdi.
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İşçilerin grevi toplu iş sözleşmesinin imzalandığının açıklanması üzerine 1 dakika sonra bitti.
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Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi önünde gece saatlerinde toplanan DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) 1 No'lu Şube üyesi işçiler Kadıköy Belediyesi ile toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamadığı gerekçesiyle grev kararı aldıklarını duyurarak belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" pankartı astı.
Sendikanın Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Nazan Gevher Çam Ay, burada yaptığı açıklamada, Kadıköy Belediyesi ve iştiraki Kadıköy Sağlık Turizm Eğitim Çevre Temizliği San. Tic. Anonim Şirketi (KASDAŞ) ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine grev kararı aldıklarını açıkladı. Ancak saatler 19 Kasım 00.01'i gösterdiğinde Kadıköy Belediyesi tarafından işçilere "Belediyemiz KASDAŞ Şirketi ile Genel-İş Sendikamız arasındaki görüşme anlaşma ile sonuçlanmıştır" şeklinde mesaj gönderildi.
Kadıköy Belediyesi önünde grev kararı için toplanan işçiler, bu mesaj karşısında sendika temsilcileri ile imzalanan sözleşmenin detayları hakkında görüşmeye çalışsa da bir sonuç elde edemedi. Basın açıklaması yapan Nazan Gevher Çam Ay, sözleşmenin kendilerine rağmen imzalandığını vurgulayarak, "Bu sözleşme imzalanmasın diye uzun süre belediye önünde eylem yaptık. Saat 00.00'ı bir geçe sözleşmenin imzalanacağına dair bir şey öngörmüyorduk. Biz bütün bu süreci anlatacağız. Benim burada şube başkanı olarak kalmamın bir anlamı yok. Boşuna belediye binasına 'işçinin iradesine dokunmayın' diye pankart açmadık. Bunu bile görmekten imtina edip biz grev pankartı sallandırırken sizin cep telefonlarınıza mesaj geliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi.
Sendika ile Kadıköy Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin metninin ortaya çıkmasının ardından grev kararı için bekleyen işçilerin büyük bölümü belediye binası önünden ayrıldı.
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Taşeron Belediye İşçiler Birliği (T.A.B.İ.B) sosyal medya hesabından grevin sonlanmasına tepki gösterdi. İşte o paylaşım:
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