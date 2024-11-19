Böylesi Hiç Görülmedi: Kadıköy Belediyesi İşçilerinin Grev Kararı Bir Dakika Sürdü

Tarihin en kısa grevine şahit olduk. Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü. İşçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki tıkanıklık nedeniyle aldıkları grev kararını, belediye ile anlaşma sağlandığının açıklanmasının ardından sadece bir dakika içinde sonlandırdı. Taşeron Belediye İşçiler Birliği, grevin sonlanmasına tepki gösterdi.