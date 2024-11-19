Rize'de Heyelan: Ölü ve Yaralılar Var
Rize'de Heyelan: Ölü ve Yaralılar Var
Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. Heyelanda bir kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi de yaralandı.
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Binalarda oturanlar tahliye edildi.
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Rize'nin Çayeli ilçesinde gece boyu sağanak yağış etkili olurken, ilçeye bağlı Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. İlk belirlemelere göre; evlerden birinde toprak yığını altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
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