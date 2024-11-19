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Rize'de Heyelan: Ölü ve Yaralılar Var

Rize'de Heyelan: Ölü ve Yaralılar Var

Rize
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.11.2024 - 09:19

Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütleri siteye ait 6 katlı apartmanın giriş katlarındaki evlere doldu. Heyelanda bir kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi de yaralandı.

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Binalarda oturanlar tahliye edildi.

Binalarda oturanlar tahliye edildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde gece boyu sağanak yağış etkili olurken, ilçeye bağlı Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde gece boyu sağanak yağış etkili olurken, ilçeye bağlı Çarşıbaşı Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. İlk belirlemelere göre; evlerden birinde toprak yığını altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Yamaçtan kopan toprak kütleri bitişik 2 apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. İlk belirlemelere göre; evlerden birinde toprak yığını altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

İhbar üzerine adrese AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralananların da bulunduğu binalarda oturanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
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