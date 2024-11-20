Disiplinsiz Denilen Ebru Eroğlu, 5 Yıl Boyunca Tam Not Almış
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Disiplinsiz Denilen Ebru Eroğlu, 5 Yıl Boyunca Tam Not Almış
Kılıçlı yemin sonrası çıkan kriz de yeni gelişme yaşandı. Kara Harp Okulu’nun son mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmıştı. Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre; Dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu'nun 5 yıl boyunca disiplinden tam not aldığı ortaya çıktı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, bir grup teğmen kılıçlı yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek slogan atmıştı.
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Bu olay sonrası hem MSB'de hem de iktidar kanadında kriz çıktı. Bugüne kadar büyüyerek devam eden kriz de dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu’na, kılıçlı yemin sonrasında ihraç talebiyle disipline sevk edildiği tebliği edildi.
Teğmen Eroğlu, tebliği Polatlı Topçu Okulu’nda eğitim alırken öğrendi. Böylece “kılıçlı yemin” soruşturmasında ihracı istenen teğmen sayısı 2’ye yükselmiş oldu. Eroğlu’nun, okullarda geçirdiği beş yıl boyunca disiplinden tam not aldığı kaydedilirken; Kara Harp Okulu’nun dönem birincisi Ebru Teğmen’in bu başarıyı elde etmek için yapması gerekenler sıralandı.
Kara Harp Okulu’nda yüzde 62 oranında askeri, yüzde 38 oranında akademik eğitim alınıyor. Spor, atış ve tatbikatlarda başarılı olmak, Dokuz hafta süreyle komando eğitimi, Başarılı olanlara da üç hafta paraşüt eğitimi, Silah atışlarında başarılı olanlar arasından seçilen Harbiyeliler, keskin nişancıcılık, dalgıçlık ve kayak eğitimi alıyor. Askeri pentatlon, atış, atletizm, kros, koşarak hedef bulma, yüzme, tenis, basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, eskrim, triatlon, tekvando, karate, kick boks, judo eğitimlerini başarı ile geçmek gerekiyor.
12 branşta (Ebru, resim, zeybek, horon, bağlama, piyano, yan flüt, ney, koro, satranç, boru, trampet) eğitsel kol faaliyetinde de başarı kazanmak gerekiyor. Ayrıca İngilizce, Rusça, Arapça, Farsça, Fransızca ve Yunanca dillerinin birinden tam puan alma şartı var. Bilgisayar, elektronik, inşaat, makine mühendisliği, savunma yönetimi, tarih ve uluslararası ilişkiler programlarının birinde de başarı gerekiyor. Tüm bunlardan en yüksek puanı alanlar okul birincisi oluyor. İşte Teğmen Ebru Eroğlu bu başarıların tamamını kazanarak dönem birincisi olmuştu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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