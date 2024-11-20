Disiplinsiz Denilen Ebru Eroğlu, 5 Yıl Boyunca Tam Not Almış

Kılıçlı yemin sonrası çıkan kriz de yeni gelişme yaşandı. Kara Harp Okulu’nun son mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmıştı. Sözcü'den Tarık Işık'ın haberine göre; Dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu'nun 5 yıl boyunca disiplinden tam not aldığı ortaya çıktı.