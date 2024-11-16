Kılıçlı Yemin Etmişlerdi: Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Ebru Eroğlu İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

Kara Harp Okulu’nun son mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmıştı. Dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu’na, kılıçlı yemin sonrasında ihraç talebiyle disipline sevk edildiği tebliği edildi. Teğmen Eroğlu, tebliği Polatlı Topçu Okulu’nda eğitim alırken öğrendi. Böylece “kılıçlı yemin” soruşturmasında ihracı istenen teğmen sayısı 2’ye yükseldi.

Kaynak: TELE 1