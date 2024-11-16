onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kılıçlı Yemin Etmişlerdi: Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Ebru Eroğlu İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

Kılıçlı Yemin Etmişlerdi: Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Ebru Eroğlu İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2024 - 13:47

Kara Harp Okulu’nun son mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmıştı. Dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu’na, kılıçlı yemin sonrasında ihraç talebiyle disipline sevk edildiği tebliği edildi. Teğmen Eroğlu, tebliği Polatlı Topçu Okulu’nda eğitim alırken öğrendi. Böylece “kılıçlı yemin” soruşturmasında ihracı istenen teğmen sayısı 2’ye yükseldi.

Kaynak: TELE 1

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, bir grup teğmen kılıçlı yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek slogan atmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, bir grup teğmen kılıçlı yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek slogan atmıştı.

Yaşananlar sonrasında teğmenler için soruşturma başlatılmıştı 👇

Tele 1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, alay kıdemlisi Teğmen İ.,’nin ardından dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu da ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Tele 1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, alay kıdemlisi Teğmen İ.,’nin ardından dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu da ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Kaynak

Polatlı Topçu Okulu’nda eğitimdeyken tebliği alan Ebru Eroğlu ile birlikte ihracı istenen teğmen sayısı ikiye yükseldi.

Polatlı Topçu Okulu’nda eğitimdeyken tebliği alan Ebru Eroğlu ile birlikte ihracı istenen teğmen sayısı ikiye yükseldi.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın