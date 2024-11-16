Kılıçlı Yemin Etmişlerdi: Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Ebru Eroğlu İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi
Kılıçlı Yemin Etmişlerdi: Kara Harp Okulu Dönem Birincisi Ebru Eroğlu İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi
Kara Harp Okulu’nun son mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmıştı. Dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu’na, kılıçlı yemin sonrasında ihraç talebiyle disipline sevk edildiği tebliği edildi. Teğmen Eroğlu, tebliği Polatlı Topçu Okulu’nda eğitim alırken öğrendi. Böylece “kılıçlı yemin” soruşturmasında ihracı istenen teğmen sayısı 2’ye yükseldi.
Kaynak: TELE 1
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, bir grup teğmen kılıçlı yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek slogan atmıştı.
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Tele 1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, alay kıdemlisi Teğmen İ.,’nin ardından dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu da ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Polatlı Topçu Okulu’nda eğitimdeyken tebliği alan Ebru Eroğlu ile birlikte ihracı istenen teğmen sayısı ikiye yükseldi.
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