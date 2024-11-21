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Resmi Gazete'de Duyuruldu! Üç Ay Çalışacaklar: Narin Komisyonu Sonunda Göreve Başladı

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Resmi Gazete'de Duyuruldu! Üç Ay Çalışacaklar: Narin Komisyonu Sonunda Göreve Başladı

Diyarbakır tbmm
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.11.2024 - 07:41

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.  Narin Güran cinayeti sonrası TBMM'de 'çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan komisyonun üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 üyeden oluşan komisyon üç ay çalışacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek.

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TBMM'de Narin Güran cinayeti sonrasında kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üyeler seçildi.

TBMM'de Narin Güran cinayeti sonrasında kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üyeler seçildi.

Karara göre; Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu oldu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmaz komisyon sözcüsü, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ise katip üye olarak belirlendi.

Karara göre; Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu oldu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmaz komisyon sözcüsü, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ise katip üye olarak belirlendi.

22 üyeden oluşan komisyon üç ay çalışacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek. Komisyon üyeleri ise şu şekilde:

22 üyeden oluşan komisyon üç ay çalışacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek. Komisyon üyeleri ise şu şekilde:

- CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer

- AK Parti Ankara Milletvekili İbrahim Ethem Taş

- AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz

- CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara

- MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez

- CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi

- CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş

- AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü

- CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

- AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal

- AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın

- AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu

- AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan

- Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

- İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat

- DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın

- DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan

- AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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