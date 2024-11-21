Resmi Gazete'de Duyuruldu! Üç Ay Çalışacaklar: Narin Komisyonu Sonunda Göreve Başladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayeti sonrası TBMM'de 'çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan komisyonun üye seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 22 üyeden oluşan komisyon üç ay çalışacak ve gerektiğinde Ankara dışında görev yapabilecek.