Kulis Bilgisi Sızdı: Torba Kanunla Genel Sağlık Sigortası Borçları Ertelenecek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kulis Bilgisi Sızdı: Torba Kanunla Genel Sağlık Sigortası Borçları Ertelenecek
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kulis bilgisi sızdı. 9 milyondan fazla kişinin dahil olduğu Genel Sağlık Sigortası borçlarının ertelenmesi gündeme geldi. GSS uygulaması kapsamında borcu olanlar, yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacaktı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti'nin, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının ertelenmesi için Meclis'e torba kanun teklifi vermek için hazırlık yaptığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti, Genel Sağlık Sigortası borçlarının ertelenmesi için harekete geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen yurttaşların, bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.
Gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Bu sorunun çözülmesi için iki formül konuşuluyor. Biri borçların ertelenmesi. AK Parti'nin, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının ertelenmesi için Meclis'e torba kanun teklifi vermek için hazırlık yaptığı iddia edildi.
İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın