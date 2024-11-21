Kulis Bilgisi Sızdı: Torba Kanunla Genel Sağlık Sigortası Borçları Ertelenecek

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili AYM’nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği iddia edildi.