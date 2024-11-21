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Kulis Bilgisi Sızdı: Torba Kanunla Genel Sağlık Sigortası Borçları Ertelenecek

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Kulis Bilgisi Sızdı: Torba Kanunla Genel Sağlık Sigortası Borçları Ertelenecek

SGK
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.11.2024 - 08:50

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kulis bilgisi sızdı. 9 milyondan fazla kişinin dahil olduğu Genel Sağlık Sigortası borçlarının ertelenmesi gündeme geldi. GSS uygulaması kapsamında borcu olanlar, yeni bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacaktı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti'nin, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının ertelenmesi için Meclis'e torba kanun teklifi vermek için hazırlık yaptığı iddia edildi.

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AK Parti, Genel Sağlık Sigortası borçlarının ertelenmesi için harekete geçti.

AK Parti, Genel Sağlık Sigortası borçlarının ertelenmesi için harekete geçti.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen yurttaşların, bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına giren ancak prim borçlarını ödeyemeyen yurttaşların, bir düzenleme yapılmazsa 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Bu sorunun çözülmesi için iki formül konuşuluyor. Biri borçların ertelenmesi. AK Parti'nin, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının ertelenmesi için Meclis'e torba kanun teklifi vermek için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlandı. Bu sorunun çözülmesi için iki formül konuşuluyor. Biri borçların ertelenmesi. AK Parti'nin, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının ertelenmesi için Meclis'e torba kanun teklifi vermek için hazırlık yaptığı iddia edildi.

İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi.

İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili AYM’nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği iddia edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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