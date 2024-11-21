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Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Türk Gemisi Füze Saldırısına Uğradı

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Dışişleri Bakanlığı Duyurdu: Türk Gemisi Füze Saldırısına Uğradı

Dışişleri Bakanlığı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.11.2024 - 06:26

Türk gemisi füze saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Husiler tarafından füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı. Füze saldırılarını kınayan Dışişleri Bakanlığı, ''Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır' dedi.

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Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.

Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi.

Bakanlık, bir Türk firmasına ait geminin Yemen açıklarında seyir halindeyken Husiler tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırıya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

Bakanlık, bir Türk firmasına ait geminin Yemen açıklarında seyir halindeyken Husiler tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırıya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

"20 Kasım 2024, Yemen Açıklarında Saldırıya Uğrayan Gemi Hk. Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz. Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."

"20 Kasım 2024, Yemen Açıklarında Saldırıya Uğrayan Gemi Hk. Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz. Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."

İşte o açıklama:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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