Pasaportu İptal Edilenler Dikkat! AYM'den İçişleri Bakanlığı'nı Kızdıracak Karar: O Yasa İptal Edildi
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Pasaportu İptal Edilenler Dikkat! AYM'den İçişleri Bakanlığı'nı Kızdıracak Karar: O Yasa İptal Edildi
Pasaportu iptal edilenlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AYM'den dikkat çeken pasaport kararı geldi. Bu karara en çok İçişleri Bakanlığı sinirlenecek. Anayasa Mahkemesi (AYM), İçişleri Bakanlığınca memleketten ayrılmalarında mahzur bulunanlara pasaport verilmemesine ilişkin yasa hükmünü iptal etti.
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AYM kararında hakimleri işaret etti.
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AYM, Ankara 19. İdare Mahkemesi’nin açtığı davada Pasaport Kanunu’nun memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nca tespit edilenlere pasaport verilmeyeceğine ilişkin hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu.
Pasaport verilmemesine ilişkin yasa hükmünü iptal eden AYM kararında, şu ifadelere yer verdi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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