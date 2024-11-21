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Pasaportu İptal Edilenler Dikkat! AYM'den İçişleri Bakanlığı'nı Kızdıracak Karar: O Yasa İptal Edildi

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Pasaportu İptal Edilenler Dikkat! AYM'den İçişleri Bakanlığı'nı Kızdıracak Karar: O Yasa İptal Edildi

İçişleri Bakanlığı AYM
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.11.2024 - 10:47

Pasaportu iptal edilenlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AYM'den dikkat çeken pasaport kararı geldi. Bu karara en çok İçişleri Bakanlığı sinirlenecek. Anayasa Mahkemesi (AYM), İçişleri Bakanlığınca memleketten ayrılmalarında mahzur bulunanlara pasaport verilmemesine ilişkin yasa hükmünü iptal etti. 

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AYM kararında hakimleri işaret etti.

AYM kararında hakimleri işaret etti.

AYM, Ankara 19. İdare Mahkemesi’nin açtığı davada Pasaport Kanunu’nun memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nca tespit edilenlere pasaport verilmeyeceğine ilişkin hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu.

AYM, Ankara 19. İdare Mahkemesi’nin açtığı davada Pasaport Kanunu’nun memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığı’nca tespit edilenlere pasaport verilmeyeceğine ilişkin hükmünü Anayasa’ya aykırı buldu.

Pasaport verilmemesine ilişkin yasa hükmünü iptal eden AYM kararında, şu ifadelere yer verdi:

Pasaport verilmemesine ilişkin yasa hükmünü iptal eden AYM kararında, şu ifadelere yer verdi:

'… İtiraz konusu kuralla ülkeden ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu Bakanlıkça tespit edilenlere pasaport veya seyahat vesikasının verilmeyeceği hüküm altına alınmak suretiyle öngörülen sınırlamanın genel nitelikte bir sınırlama olmadığı, belirli kişi veya kişilere yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla Anayasa’nın 23. maddesi uyarınca yurt dışına çıkma özgürlüğünün ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceği ve hakim kararı güvencesine bağlandığı gözetildiğinde kuralla yurt dışına çıkabilmenin idarenin yetkisine bırakılarak Anayasa’da belirtilen sınırlama sebeplerine bağlanan hakim kararı güvencesinin ihlal edildiği görülmektedir. Dolayısıyla kuralın yurt dışına çıkma özgürlüğünü Anayasa’nın sözüne ve Anayasa’da öngörülen sınırlama sebeplerine aykırı olarak sınırladığı sonucuna da ulaşılmıştır.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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