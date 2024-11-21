Plastik Poşetlere Zam Geliyor: 5 Yıl Sonra Bir İlk
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Plastik Poşetlere Zam Geliyor: 5 Yıl Sonra Bir İlk
Bakanlık kararıyla 2019 yılından bu yana 25 kuruştan satılmaya başlanan plastik poşetlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 5 yıldır zam yapılmayan 'plastik poşet' için karar günü geldi. Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla bugün Plastik Poşet Komisyonu toplanacak. Bu toplantı sonrası plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.
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1 Ocak 2019'da ücretli hale getirilen ve 25 kuruş olan poşet fiyatlarına 5 yıl boyunca zam yapılmamıştı.
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Bugün bu fiyat değişebilir. Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla bugün Plastik Poşet Komisyonu toplanacak.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek. Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor. Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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