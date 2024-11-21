Plastik Poşetlere Zam Geliyor: 5 Yıl Sonra Bir İlk

Bakanlık kararıyla 2019 yılından bu yana 25 kuruştan satılmaya başlanan plastik poşetlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 5 yıldır zam yapılmayan 'plastik poşet' için karar günü geldi. Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla bugün Plastik Poşet Komisyonu toplanacak. Bu toplantı sonrası plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.