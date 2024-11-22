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Senaryo Değil Gerçek: Manisa’ya Çin Mahallesi Kuruluyor

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Senaryo Değil Gerçek: Manisa’ya Çin Mahallesi Kuruluyor

Çin Manisa otomobil
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.11.2024 - 17:40

Film sahnesi değil gerçek. Manisa’ya Çin mahallesi kuruluyor. Çinli otomotiv devi BYD'de, Manisa'da fabrika kurma hazırlıklarına başladı. Otomotiv üreticisi, Çin'den 2 bin 500 civarında çalışanı ve ailesi ile geliyor. Konuya ilişkin Egedesonsöz’e konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ''BYD'nin parasını Manisa’da tutmak lazım. İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum'' dedi.

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Film sahnelerini aratmayan olay Manisa'da gerçekleşti. Çin'den gelen en az 2 bin 500 kişi Manisa'ya yerleşecek.

Film sahnelerini aratmayan olay Manisa'da gerçekleşti. Çin'den gelen en az 2 bin 500 kişi Manisa'ya yerleşecek.

Çinli otomobil devi BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE merkezi kurması konuşuluyor. Tesisin 2026 yılının sonunda üretime başlaması hedefleniyor.

Çinli otomobil devi BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE merkezi kurması konuşuluyor. Tesisin 2026 yılının sonunda üretime başlaması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Egedesonsöz’e açıklamalarda bulundu.

Başkan Zeyrek, fabrikanın kurulma sürecinin devam ettiğini ve bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin geleceğini açıkladı. Manisa'ya Çin sokağının kurulacağını açıklayan Başkan Zeyrek, sözlerine şöyle devam etti:

Başkan Zeyrek, fabrikanın kurulma sürecinin devam ettiğini ve bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin geleceğini açıkladı. Manisa'ya Çin sokağının kurulacağını açıklayan Başkan Zeyrek, sözlerine şöyle devam etti:

“BYD'nin parasını Manisa’da tutmak lazım. İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum. Ben mimarım ve tam da çözüme ulaşabilecek mesleğe sahibim. Aslında bir tane daha Vestel geliyor. Yaklaşık 20 bin kişinin çalışacağı alandan bahsediyoruz. Burada onunla birlikte yan sanayiler gelmeye başlıyor. Yeni OSB bölgelerine yönlendiriyorum gelen sanayicileri. Soma, Kırkağaç gelişsin diye. Bununla ilgili bir lojistik merkezi kurmaya çalışıyoruz. Alsancak Limanı da artık limitlerini doldurdu. Biz Soma üzerinden Aliağa ve Çandarlı limanlarına inmeyi düşünüyoruz. TCDD'den bir tane rayla birlikte yeni lojistik merkezine şehri yaymamız gerekiyor bizim.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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