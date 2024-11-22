Senaryo Değil Gerçek: Manisa’ya Çin Mahallesi Kuruluyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Senaryo Değil Gerçek: Manisa’ya Çin Mahallesi Kuruluyor
Film sahnesi değil gerçek. Manisa’ya Çin mahallesi kuruluyor. Çinli otomotiv devi BYD'de, Manisa'da fabrika kurma hazırlıklarına başladı. Otomotiv üreticisi, Çin'den 2 bin 500 civarında çalışanı ve ailesi ile geliyor. Konuya ilişkin Egedesonsöz’e konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ''BYD'nin parasını Manisa’da tutmak lazım. İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum'' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Film sahnelerini aratmayan olay Manisa'da gerçekleşti. Çin'den gelen en az 2 bin 500 kişi Manisa'ya yerleşecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çinli otomobil devi BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE merkezi kurması konuşuluyor. Tesisin 2026 yılının sonunda üretime başlaması hedefleniyor.
Başkan Zeyrek, fabrikanın kurulma sürecinin devam ettiğini ve bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin geleceğini açıkladı. Manisa'ya Çin sokağının kurulacağını açıklayan Başkan Zeyrek, sözlerine şöyle devam etti:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.