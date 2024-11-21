İlk Defa Böyle Görüldü: AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu Meclis'te Kahkahalara Boğuldu
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İlk Defa Böyle Görüldü: AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu Meclis'te Kahkahalara Boğuldu
Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu ilk defa böyle gördük. Soylu Meclis'te kahkahalara boğuldu. Soylu, Meclis'te konuşma yaptığı sırada süresi bitince ortaya ilginç anlar çıktı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ek süre verince Soylu, 'Hakkını helal et' dedi. Önder'in 'O başka konu' diye yanıt vermesi Süleyman Soylu'yu ve Meclis'teki vekilleri güldürdü.
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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Meclis'te konuşma yaptığı sırada süresi bitti.
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ek süre verince Soylu, "Hakkını helal et" dedi. Önder ise Soylu’nun bu isteğine karşılık “O başka konu” diyerek yanıt verdi. Önder’in yanıtına Soylu ve Meclis'teki vekiller güldü.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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