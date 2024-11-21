İlk Defa Böyle Görüldü: AK Parti Milletvekili Süleyman Soylu Meclis'te Kahkahalara Boğuldu

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu ilk defa böyle gördük. Soylu Meclis'te kahkahalara boğuldu. Soylu, Meclis'te konuşma yaptığı sırada süresi bitince ortaya ilginç anlar çıktı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ek süre verince Soylu, 'Hakkını helal et' dedi. Önder'in 'O başka konu' diye yanıt vermesi Süleyman Soylu'yu ve Meclis'teki vekilleri güldürdü.