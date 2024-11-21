Mezarı Açılmıştı: Cem Garipoğlu Soruşturmasında Karar
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Mezarı Açılmıştı: Cem Garipoğlu Soruşturmasında Karar
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Münevver Karabulut’un ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedilirken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı son kararını verdi. Başsavcılık mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Mezardan çıkan poşette bulunan kanın ise insana ait olmadığı tespit edildi.
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İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u, 15 yıl önce vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmıştı.
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Soruşturmada sona gelindi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun ölmediğine ilişkin iddialar üzerine başlattığı soruşturmada mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olduğunun kesinleşmesi nedeniyle takipsizlik kararı verdi.
Münevver Karabulut’un ailesinin yaptığı tüm itirazlar ise reddedildi. Ayrıca, mezardan çıkan poşette bulunan kanın insana ait olmadığı da tespit edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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