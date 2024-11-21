Mezarı Açılmıştı: Cem Garipoğlu Soruşturmasında Karar

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Münevver Karabulut’un ailesinin yaptığı tüm itirazlar reddedilirken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı son kararını verdi. Başsavcılık mezardaki kişinin Cem Garipoğlu'nun olduğunun kesinleşmesi nedeniyle soruşturmaya takipsizlik kararı verdi. Mezardan çıkan poşette bulunan kanın ise insana ait olmadığı tespit edildi.