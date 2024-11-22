Huylu Huyundan Vazgeçmez! 49 Suç Kaydı Var: Cezaevinden İzinli Çıktı, Hırsızlıktan Yakalandı

49 suç kaydı olan Rasim Tugay Meydan, karıştığı suçlara bir yenisini daha ekledi. 33 yaşındaki Meydan'ın yaşından büyük suçu var. Toplamda 77 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rasim Tugay Meydan, cezaevinden izinli bir şekilde çıkar çıkmaz yine suça karıştı. Meydan, hırsızlık yaparken yakalandı. Hırsızlık yaptığı o anlar kameralara yansıdı.