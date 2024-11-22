Huylu Huyundan Vazgeçmez! 49 Suç Kaydı Var: Cezaevinden İzinli Çıktı, Hırsızlıktan Yakalandı
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Huylu Huyundan Vazgeçmez! 49 Suç Kaydı Var: Cezaevinden İzinli Çıktı, Hırsızlıktan Yakalandı
49 suç kaydı olan Rasim Tugay Meydan, karıştığı suçlara bir yenisini daha ekledi. 33 yaşındaki Meydan'ın yaşından büyük suçu var. Toplamda 77 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rasim Tugay Meydan, cezaevinden izinli bir şekilde çıkar çıkmaz yine suça karıştı. Meydan, hırsızlık yaparken yakalandı. Hırsızlık yaptığı o anlar kameralara yansıdı.
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Çalıntı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
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Olayın şüphelisinin Rasim Tugay Meydan olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda Rasim Tugay Meydan bir binanın çatısında yakalandı. Şüphelinin üzerinde 3 dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ele geçirildi.
Meydan ifadesinde, suçunu kabul ederek iki okulda hırsızlık yaptığını itiraf etti.
Meydan'ın kreşte yaptığı hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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