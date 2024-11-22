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Tarih Verildi: 500 TL'lik Banknotlar Yolda

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Tarih Verildi: 500 TL'lik Banknotlar Yolda

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Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.11.2024 - 19:18

Merkez Bankasının 500 TL'lik banknot basacağı iddiaları ara ara ortaya çıkıyor. 500 TL'lik banknotların basımına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Herkesin merakla beklediği  500 TL'lik banknotlar için konuşulan tarih belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, piyasaya sürülecek yeni 500 TL'lik banknotlar için tarih verdi.

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Yüksek enflasyon ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, 500 TL ve Bin TL'lik banknotların basılmasına ilişkin ortaya bir iddia atıldı.

Yüksek enflasyon ile mücadele tüm hızıyla devam ederken, 500 TL ve Bin TL'lik banknotların basılmasına ilişkin ortaya bir iddia atıldı.

500 TL'lik banknotların basılacağına ilişkin iddia eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan geldi.

500 TL'lik banknotların basılacağına ilişkin iddia eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan geldi.

Babuşçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle: "200 TL’lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor…"

Babuşçu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle: "200 TL’lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı. 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor…"

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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