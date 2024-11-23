Uçuşu Olanlar Bir Kez Daha Düşünsün! Lodos ve Sağanak İstanbul'u Teslim Aldı: Pisti Pas Geçti
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Uçuşu Olanlar Bir Kez Daha Düşünsün! Lodos ve Sağanak İstanbul'u Teslim Aldı: Pisti Pas Geçti
Şiddetli lodos ve sağanak İstanbul'u teslim aldı. Kötü hava şartları hava trafiğini olumsuz etkiledi. Birçok hava yolu şirketi seferlerinin bazılarını iptal etti. İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar zor anlar yaşıyor. Bazı uçaklar iniş için havada tur atmak zorunda kalırken, bazıları çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.
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Meteoroloji uzmanları günler öncesinden bugün için uyarılar yaptı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran lodos ve sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiledi.
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İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren THY'nin TK626 Lagos-İstanbul, TK775 sefer sayılı Maskat-İstanbul, TK186 Şikago-İstanbul, TK6032 Stockholm-İstanbul, TK185 Manila-İstanbul seferlerini yapan uçakları iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi.
İstanbul Havalimanı'nda yaşanan zor anların aynısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yaşanıyor. İniş yapmak isteyen uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda iniş yapamayan bazı uçaklar da civardaki havalimanlarına yönlendiriliyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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