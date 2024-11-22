Şiddetli Lodos Uçak Trafiğini Etkiledi: Uçaklar Havada Turluyor, THY'nin 38 Seferi İptal Edildi

Kötü hava şartları en çok uçak trafiğini etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı yarın yapılacak uçuşların bazılarını iptal etti. Bu olay sonrası bir açıklamada THY'den geldi. THY'nin İstanbul kalkış ve varışlı 38 seferi iptal edildi.

Ayrıca İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atıyor.