Şiddetli Lodos Uçak Trafiğini Etkiledi: Uçaklar Havada Turluyor, THY'nin 38 Seferi İptal Edildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Şiddetli Lodos Uçak Trafiğini Etkiledi: Uçaklar Havada Turluyor, THY'nin 38 Seferi İptal Edildi
Kötü hava şartları en çok uçak trafiğini etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı yarın yapılacak uçuşların bazılarını iptal etti. Bu olay sonrası bir açıklamada THY'den geldi. THY'nin İstanbul kalkış ve varışlı 38 seferi iptal edildi.
Ayrıca İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
THY, İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle 38 seferinin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün iptallere ilişkin "Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10'u içhat, 28'i dış hat) iptal edilmiştir" dedi.
Rüzgarın hızının artmasından dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. İstanbul Havalimanı'nda ise şu an itibariyle uçuş operasyonlarında bir aksaklık yaşanmıyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan AJET Havayolları, "Yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) MADKOM kararı ile yarın saat 15.00'a kadar uçuşların yüzde 10'nun iptal ettiğini duyurmuştu. Uçuşların iptal olmasının ardından AJet ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İptal edilen seferlerden etkilenen yolcularımız, -alternatif seferlere yönlendirilmiştir. SMS ve e-mail yoluyla bilgilendirilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın