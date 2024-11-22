Mehmet Şimşek Açıkladı: Vergi Borcu Sorunu Netleşti
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Mehmet Şimşek Açıkladı: Vergi Borcu Sorunu Netleşti
Vergi borcu sorunu netleşti. Vergi borçlarının affedileceği iddiaları yine gündeme geldi. İddialara jet hızıyla yanıt geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 'vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı' iddiaları yalanlandı. Bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.
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Vergi borçlarında sona gelindi.
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Mehmet Şimşek'ten vergi borcu olanlara kötü haber geldi. Sosyal medya hesabından vergi borçlarının affedileceği iddiaları ile ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi borcu affı ile ilgili bir çalışma yapılmadığını açıkladı.
Şimşek paylaşımında, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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