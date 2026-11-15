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Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Sadece O İsimlerle Görüşüyormuş

Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Sadece O İsimlerle Görüşüyormuş

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 09:43
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Fon soruşturmasında tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki durumuna ilişkin gazeteci Nagehan Alçı’dan açıklama geldi. Alçı, Kaya’nın psikolojik olarak ciddi şekilde zorlandığını söyledi.

İşte detaylar...

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Alçı’ya göre Kaya cezaevinde kimseyle temas etmek istemiyor.

Alçı’ya göre Kaya cezaevinde kimseyle temas etmek istemiyor.

Alçı, Kaya’nın hem psikolojik olarak zorlandığını hem de dışarıdan sosyal baskı altında olduğunu aktardı. Gazeteci, “Protesto sloganları var. Bir yandan hiç kimseyle temas etmek istemiyor, kendi yakın akrabaları dışında kimseyi avukat olarak kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

Avukatlığını babası Ramazan Sayan üstleniyor.

Avukatlığını babası Ramazan Sayan üstleniyor.

Daha önce Kaya’nın avukatlığını babası Ramazan Sayan’ın üstlendiği belirtilmişti. Ramazan Sayan’ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderek kızıyla görüştüğü bildirildi.

Kaya’nın kardeşi, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın da avukat kimliğiyle cezaevine giderek kardeşini ziyaret ettiği aktarıldı.

“Bütün bu skandalı tek bir kişinin omzuna yıkmak hakkaniyetli değil”

“Bütün bu skandalı tek bir kişinin omzuna yıkmak hakkaniyetli değil”

Alçı, Kaya’nın psikolojik durumu üzerinden yapılan yorumları da eleştirdi. Soruşturmanın bütün sorumluluğunun Kaya’ya yüklenmesini doğru bulmadığını söyleyen Alçı, şöyle konuştu:

“Ben Fatma Betül Hanım’ın psikolojisiyle ilgili acımasız yorumlar yapmayı çok gayriinsani buluyorum. Sonuçta suçlu ya da değil, yaptığı doğru ya da yanlış, zaten hepimiz bu süreçle ilgili düşüncelerimizi ortaya koyduk. Bence de son derece sıkıntılı bir tablo fakat bütün bu yükü, bu skandalı tek bir kişinin omzuna yıkmayı da hakkaniyetli bulmuyorum.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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