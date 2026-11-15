Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Sadece O İsimlerle Görüşüyormuş
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Fon soruşturmasında tutuklanarak Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki durumuna ilişkin gazeteci Nagehan Alçı’dan açıklama geldi. Alçı, Kaya’nın psikolojik olarak ciddi şekilde zorlandığını söyledi.
İşte detaylar...
Alçı’ya göre Kaya cezaevinde kimseyle temas etmek istemiyor.
Avukatlığını babası Ramazan Sayan üstleniyor.
“Bütün bu skandalı tek bir kişinin omzuna yıkmak hakkaniyetli değil”
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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