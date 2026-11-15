Fatma Betül Sayan Kaya Cezaevinde Sadece O İsimlerle Görüşüyormuş

Alçı, Kaya’nın psikolojik durumu üzerinden yapılan yorumları da eleştirdi. Soruşturmanın bütün sorumluluğunun Kaya’ya yüklenmesini doğru bulmadığını söyleyen Alçı, şöyle konuştu:

“Ben Fatma Betül Hanım’ın psikolojisiyle ilgili acımasız yorumlar yapmayı çok gayriinsani buluyorum. Sonuçta suçlu ya da değil, yaptığı doğru ya da yanlış, zaten hepimiz bu süreçle ilgili düşüncelerimizi ortaya koyduk. Bence de son derece sıkıntılı bir tablo fakat bütün bu yükü, bu skandalı tek bir kişinin omzuna yıkmayı da hakkaniyetli bulmuyorum.”