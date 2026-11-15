Hayatınızda Huzur Bulamıyorsanız Hemen Yatağınızın Altına Bakın

Uzmanlara göre yatağın altı, kişinin enerji alanının bir parçası sayılıyor. Bu alan eşyayla dolduğunda enerji durgunlaşıyor ve uyku eskisi kadar dinlendirici olmayabiliyor.

Feng Shui ve mekân temizliği uzmanı Sue Holmes da yatağın altının kişinin bilinçaltını ve güvende hissetme duygusunu temsil ettiğini söylüyor.