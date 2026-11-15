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Hayatınızda Huzur Bulamıyorsanız Hemen Yatağınızın Altına Bakın

Hayatınızda Huzur Bulamıyorsanız Hemen Yatağınızın Altına Bakın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 08:31
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Yatağın altı, evde yer açmak isteyenlerin ilk baktığı yerlerden biri. Ancak Feng Shui uzmanlarına göre bu alan sıradan bir depo değil; orada saklanan eşyaların uykuyu, ruh hâlini, hatta ilişkileri etkilediğine inanılıyor.

İşte yatağın altından uzak tutulması önerilen eşyalar...

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Feng Shui'de enerjinin uyku sırasında vücudun çevresinde serbestçe dolaşması gerekiyor.

Feng Shui'de enerjinin uyku sırasında vücudun çevresinde serbestçe dolaşması gerekiyor.

Uzmanlara göre yatağın altı, kişinin enerji alanının bir parçası sayılıyor. Bu alan eşyayla dolduğunda enerji durgunlaşıyor ve uyku eskisi kadar dinlendirici olmayabiliyor.

Feng Shui ve mekân temizliği uzmanı Sue Holmes da yatağın altının kişinin bilinçaltını ve güvende hissetme duygusunu temsil ettiğini söylüyor.

1. Geçmiş ilişkilerden kalan mektuplar, fotoğraflar ve hatıralar

1. Geçmiş ilişkilerden kalan mektuplar, fotoğraflar ve hatıralar

Duygusal yük taşıyan bu eşyaların, kişinin nedenini fark etmeden baskı ya da huzursuzluk hissetmesine yol açabileceği belirtiliyor. Geride bırakılmaya çalışılan bir döneme ait her şeyin kişiyi geçmişe bağlı tutabileceği düşünülüyor.

Uzmanlar bu tür hatıraların evin başka bir köşesinde saklanmasını öneriyor.

2. Bozuk, kullanılmayan ve unutulmuş eşyalar

2. Bozuk, kullanılmayan ve unutulmuş eşyalar

Feng Shui'de bu eşyaların durgunluğu ve hareketsizliği temsil ettiğine inanılıyor. Etkileri hemen fark edilmese de zamanla ruh hâline, sağlığa ve ilişkilere yansıyabileceği öne sürülüyor. Yatağın altında toz toplayan eşyalar da ihmal edilmişliğin işareti sayılıyor.

Bozuk olmasalar bile elektronik cihazlar ve kablolar da dinlenme alanına hareketli bir enerji taşıdığı için önerilmiyor.

3. Ayakkabılar

3. Ayakkabılar

Ayakkabıların dışarıdaki huzursuz enerjiyi eve taşıdığına inanılıyor. Hareketi simgeleyen ayakkabılar, dinlenmeye ayrılan yatakla uyuşmuyor.

İşin pratik bir yanı da var: Yatağın altındaki ayakkabılar dışarıdaki kiri de yatak odasına taşıyor.

En iyisi yatağın altını tamamen boş bırakmak.

En iyisi yatağın altını tamamen boş bırakmak.

Küçük evlerde bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda yedek nevresim, battaniye, havlu ya da mevsimlik kıyafet gibi duygusal bağ kurulmayan yumuşak eşyalar tercih edilebilir.

Uzmanlar bu eşyaların düzenli biçimde, mümkünse kapalı plastik kutular yerine nefes alan doğal kumaştan torbalarda saklanmasını öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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