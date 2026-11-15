Sosyal Medyadaki Fal, Medyum ve Büyü Reklamları İçin Karar Çıktı
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15.11.2026 - 09:15
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet siteleri ve sosyal medyada fal, medyumluk ve büyü hizmeti tanıtan reklamların durdurulmasına karar verdi. Kurul, bu tanıtımların tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı olduğuna hükmetti.
Ayrıntılar haberimizde.
Karar, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan’ın paylaşımıyla duyuruldu.
Tanıtımların tüketiciyi koruyan mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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