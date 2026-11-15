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Sosyal Medyadaki Fal, Medyum ve Büyü Reklamları İçin Karar Çıktı

Sosyal Medyadaki Fal, Medyum ve Büyü Reklamları İçin Karar Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
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15.11.2026 - 09:15

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet siteleri ve sosyal medyada fal, medyumluk ve büyü hizmeti tanıtan reklamların durdurulmasına karar verdi. Kurul, bu tanıtımların tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı olduğuna hükmetti.

Ayrıntılar haberimizde.

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Karar, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan’ın paylaşımıyla duyuruldu.

Karar, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan’ın paylaşımıyla duyuruldu.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden reklamların incelemeye alındığını söyledi.

Reklam Kurulu’nun 2026/1564 sayılı dosya kapsamındaki incelemesinde, internet sitesi, Instagram ve Facebook üzerinden yapılan medyum, büyü ve fal tanıtımları ele alındı.

Tanıtımların tüketiciyi koruyan mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Tanıtımların tüketiciyi koruyan mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.

Kurul, söz konusu reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesine aykırı olduğuna karar verdi. Reklamlar, aynı kanunun 63. ve 77/12. maddeleri uyarınca durduruldu.

Kaplan, kararla ilgili “Vatandaşlarımızın korku, maneviyat ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin vermiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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