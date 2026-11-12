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Kimi Lezzetine Bayılıyor, Kimi Sabun Diye Ağzına Sürmüyor

Kimi Lezzetine Bayılıyor, Kimi Sabun Diye Ağzına Sürmüyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 17:52
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Kişniş, Güney ve Doğu Asya mutfaklarının temel otlarından biri. Dünyada yüzde 3 ile 21 arasında değişen bir kesim ise bu otun tadını sabuna benzetiyor ve bunun arkasında genler var.

İşte detaylar...

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Kişnişi sabun gibi tadanların genlerinde koku algısıyla ilgili bir farklılık bulundu.

Kişnişi sabun gibi tadanların genlerinde koku algısıyla ilgili bir farklılık bulundu.

23andMe şirketinin araştırmacıları binlerce kişiye kişnişi sevip sevmediklerini sordu. 2012'de Flavour dergisinde yayımlanan çalışmada, kişniş sevmeyenlerle koku reseptörlerini kodlayan bir gen kümesindeki varyasyon arasında bağ bulundu.

Kümedeki genlerden OR6A2'nin ürettiği reseptör, kişnişe kendine özgü kokusunu veren aldehitlere bağlanıyor. Oxford Üniversitesi'nden Charles Spence de sabun tadının kaynağı olarak kişnişe özgü bu aldehitleri gösteriyor.

Kişnişin sabun gibi geldiğini söyleyenlerin oranı Avrupa'da Asya'dan daha yüksek.

Kişnişin sabun gibi geldiğini söyleyenlerin oranı Avrupa'da Asya'dan daha yüksek.

Çalışmada Güney ve Kuzey Avrupalı katılımcıların yaklaşık yüzde 13'ü kişnişin tadını sabuna benzetti. Bu oran Doğu Asyalılarda yüzde 8, Güney Asyalılarda yüzde 4'te kaldı.

Penn State Üniversitesi'nden gıda bilimci John Hayes, sabun tadını daha az hisseden kültürlerin bu otu mutfağına daha kolay katmış olabileceğini söylüyor. Kişnişten şikâyet 1500'ler ve 1600'lerde de vardı, ama o dönemde kokusu tahtakurusuna benzetiliyordu.

Kişniş Erzurum'da aşotu adıyla biliniyor ve menşe adıyla tescilli bir ürün.

Kişniş Erzurum'da aşotu adıyla biliniyor ve menşe adıyla tescilli bir ürün.

Maydanoza benzeyen yaprakları yemek, çorba ve salatalara çeşni olarak katılıyor. Aşotu çoğunlukla tuzlanarak saklanıyor: 300 gram aşotu 100 gram iri salamura tuzla karıştırılıp cam kavanozlara dolduruluyor. Taze olarak da tüketiliyor.

Hayes'e göre kişniş tercihi doğuştan gelse de kalıcı değil. Kişnişi sevmeyenler, tekrar tekrar tadarak zamanla bu ota alışıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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