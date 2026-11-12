Kimi Lezzetine Bayılıyor, Kimi Sabun Diye Ağzına Sürmüyor
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Kişnişi sabun gibi tadanların genlerinde koku algısıyla ilgili bir farklılık bulundu.
Kişnişin sabun gibi geldiğini söyleyenlerin oranı Avrupa'da Asya'dan daha yüksek.
Kişniş Erzurum'da aşotu adıyla biliniyor ve menşe adıyla tescilli bir ürün.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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