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Koskoca Okul Otobüsünü Çatının Kenarından Sarkıttılar

Koskoca Okul Otobüsünü Çatının Kenarından Sarkıttılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 09:30
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ABD'nin St. Louis kentindeki City Museum'un çatısında, binanın kenarından sarkan sarı bir okul otobüsü duruyor. Ziyaretçiler otobüsün içine girebiliyor.

İşte detaylar...

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Müze, eskiden bir ayakkabı şirketine ait olan dev bir depo binasında bulunuyor.

Müze, eskiden bir ayakkabı şirketine ait olan dev bir depo binasında bulunuyor.

Washington Caddesi'ndeki yaklaşık 56 bin metrekarelik bina önce International Shoe şirketine, sonra Washington Üniversitesi'ne aitti. Sanatçı Bob Cassilly burada inşaatı hiç bitmeyecek bir müze kurmayı hedefledi. Müze 1997'de açıldı, ama Cassilly 15 kişilik ekibiyle çalışmayı sürdürdü.

Ekip, eski bir bankanın kasası ve terk edilmiş uçaklar gibi hurda malzemeleri tırmanılabilen yapılara dönüştürdü. Binadaki 10 katlık sarmal kaydırak da fabrikadan kalma eski bir boşluğa yerleştirildi.

Çatı 2009'da açıldı, otobüs de müzenin en bilinen simgelerinden biri oldu.

Çatı 2009'da açıldı, otobüs de müzenin en bilinen simgelerinden biri oldu.

Cassilly ve ekibi çatı için 6 yıl çalıştı. 11 kat yükseklikteki çatıda bir dönme dolap, dev bir peygamberdevesi heykeli ve 3 katlık bir kaydırak da bulunuyor.

Otobüs, binanın kenarına düşecekmiş gibi duran bir açıyla yerleştirildi. Ustalar, içeride rahat ilerlenebilsin diye koltukları duvara dayadı.

Cassilly'nin ekibi önce yapıyı kurdu, planları sonradan çizdirdi.

Cassilly'nin ekibi önce yapıyı kurdu, planları sonradan çizdirdi.

Eski ekip üyesi Dave Blum, bir şeyi önce inşa ettiklerini, mimarların çizimleri ancak sonra yaptığını anlattı. Ekip, tehlikeli görünen yapıları gereğinden çok daha sağlam kurduklarını söylüyor. Blum'a göre 20 kişiyi taşıması gereken bir köprüyü, 10 damperli kamyonu kaldıracak kadar sağlam yapıyorlardı.

Cassilly 2011'de bir inşaat kazasında hayatını kaybetti. Ekibinden bazı isimler bugün de müzede çalışıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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