Koskoca Okul Otobüsünü Çatının Kenarından Sarkıttılar

Cassilly ve ekibi çatı için 6 yıl çalıştı. 11 kat yükseklikteki çatıda bir dönme dolap, dev bir peygamberdevesi heykeli ve 3 katlık bir kaydırak da bulunuyor.

Otobüs, binanın kenarına düşecekmiş gibi duran bir açıyla yerleştirildi. Ustalar, içeride rahat ilerlenebilsin diye koltukları duvara dayadı.