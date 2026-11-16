Patronların Patronu Lakaplı Félix Gallardo 80 Yaşında Öldü: 1989'dan Beri Cezaevindeydi

Gallardo'nun adı, Meksika'da yasaklı madde ticaretinin modern örgütlenmesiyle anılıyor. Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte kurduğu yapı, 1980'lerde ülkedeki ticareti büyük ölçüde kontrol etti. Baja California'da 'El Padrino' diye çağrılıyordu. Eski Federal Güvenlik Müdürlüğü (DFS) belgelerinde 1976'dan itibaren 'El Gran Padrino de la Mafia' adı geçiyor; kayıt, Tijuana Havalimanı'nda ele geçirilen kokain ve eroin nedeniyle çıkarılan bir yakalama kararına dayanıyor.

'Jefe de Jefes', yani Patronların Patronu lakabı ise bölgesel grupları tek merkezde toplamasından geliyor. InSight Crime'a göre Kolombiyalı kokain üreticileriyle doğrudan anlaşmalar yaptı, sınır bölgelerini gruplar arasında paylaştırdı. Lakap çoğu zaman Los Tigres del Norte'nin 1997 tarihli 'Jefe de Jefes' şarkısıyla karıştırılıyor. Oysa şarkının bestecisi Teodoro Bello, parçanın Gallardo'yla ya da herhangi bir kartel babasıyla ilgisi olmadığını belirtmişti. Kartelin ortaklarından Caro Quintero ise Temmuz 2022'de yeniden yakalandı ve Şubat 2025'te ABD'nin talep ettiği 28 mahkûmla birlikte iade edildi.