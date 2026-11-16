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Patronların Patronu Lakaplı Félix Gallardo 80 Yaşında Öldü: 1989'dan Beri Cezaevindeydi

Patronların Patronu Lakaplı Félix Gallardo 80 Yaşında Öldü: 1989'dan Beri Cezaevindeydi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 09:12
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Meksika'da 1980'lerde yasaklı madde ticaretini tek elden yöneten, 'Patronların Patronu' lakaplı Guadalajara Karteli kurucusu Miguel Ángel Félix Gallardo 80 yaşında öldü. Jalisco Güvenlik Sekreterliği'ne göre Gallardo, 15 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Guadalajara'daki bir hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Puente Grande Cezaevi'nden cuma günü acil olarak hastaneye kaldırılan Gallardo, 1989'dan beri cezaevindeydi.

[Kaynak: AP, Reuters]

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Gallardo, Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile kurduğu Guadalajara Karteli'yle 1980'lerde Meksika'daki yasaklı madde ticaretini tek elden yönetti.

Gallardo, Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile kurduğu Guadalajara Karteli'yle 1980'lerde Meksika'daki yasaklı madde ticaretini tek elden yönetti.

Gallardo'nun adı, Meksika'da yasaklı madde ticaretinin modern örgütlenmesiyle anılıyor. Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte kurduğu yapı, 1980'lerde ülkedeki ticareti büyük ölçüde kontrol etti. Baja California'da 'El Padrino' diye çağrılıyordu. Eski Federal Güvenlik Müdürlüğü (DFS) belgelerinde 1976'dan itibaren 'El Gran Padrino de la Mafia' adı geçiyor; kayıt, Tijuana Havalimanı'nda ele geçirilen kokain ve eroin nedeniyle çıkarılan bir yakalama kararına dayanıyor.

'Jefe de Jefes', yani Patronların Patronu lakabı ise bölgesel grupları tek merkezde toplamasından geliyor. InSight Crime'a göre Kolombiyalı kokain üreticileriyle doğrudan anlaşmalar yaptı, sınır bölgelerini gruplar arasında paylaştırdı. Lakap çoğu zaman Los Tigres del Norte'nin 1997 tarihli 'Jefe de Jefes' şarkısıyla karıştırılıyor. Oysa şarkının bestecisi Teodoro Bello, parçanın Gallardo'yla ya da herhangi bir kartel babasıyla ilgisi olmadığını belirtmişti. Kartelin ortaklarından Caro Quintero ise Temmuz 2022'de yeniden yakalandı ve Şubat 2025'te ABD'nin talep ettiği 28 mahkûmla birlikte iade edildi.

Kartelin sonunu, 1985'te kaçırılıp işkenceyle öldürülen DEA ajanı Enrique "Kiki" Camarena'nın cinayeti getirdi.

Kartelin sonunu, 1985'te kaçırılıp işkenceyle öldürülen DEA ajanı Enrique "Kiki" Camarena'nın cinayeti getirdi.

Camarena 1985'te kaçırıldı, işkence gördü ve cesedi bulundu. Gallardo'nun peşindeki takip bu cinayetin ardından yoğunlaştı. Gallardo 8 Nisan 1989'da yakalandı. Yasaklı madde kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlarından 40 yıl, Camarena ile pilot Alfredo Zavala'nın öldürülmesinden 37 yıl olmak üzere toplam 77 yıl hapis cezası aldı.

Gallardo 2019'da yaşını ve sağlık durumunu gerekçe göstererek ev hapsi talep etti, mahkemeler isteği reddetti. Eylül 2022'de bir hâkim ev hapsine hükmetti. Ancak Meksika Başsavcılığı'nın itirazları yüzünden karar uygulanmadı.

Guadalajara Karteli dağıldı, yerine Sinaloa Karteli doğdu; örgütün lojistiğine getirilen El Chapo ise ABD'de ömür boyu hapis yatıyor.

Guadalajara Karteli dağıldı, yerine Sinaloa Karteli doğdu; örgütün lojistiğine getirilen El Chapo ise ABD'de ömür boyu hapis yatıyor.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Gallardo'nun yanında örgütün lojistik işlerine getirilmişti. Kartel dağılınca ortaya Sinaloa Karteli çıktı. Guzmán 2019'da ABD'de ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Gallardo'nun son günleri hastane odasında geçti. Cezaevi doktorları düşük oksijen seviyesi ve bilinç bulanıklığı tespit edince cuma günü hastaneye sevk edildi. Jalisco Güvenlik Sekreterliği, ölüm nedenini çoklu organ yetmezliği olarak duyurdu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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