Patronların Patronu Lakaplı Félix Gallardo 80 Yaşında Öldü: 1989'dan Beri Cezaevindeydi
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Meksika'da 1980'lerde yasaklı madde ticaretini tek elden yöneten, 'Patronların Patronu' lakaplı Guadalajara Karteli kurucusu Miguel Ángel Félix Gallardo 80 yaşında öldü. Jalisco Güvenlik Sekreterliği'ne göre Gallardo, 15 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Guadalajara'daki bir hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Puente Grande Cezaevi'nden cuma günü acil olarak hastaneye kaldırılan Gallardo, 1989'dan beri cezaevindeydi.
[Kaynak: AP, Reuters]
Gallardo, Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile kurduğu Guadalajara Karteli'yle 1980'lerde Meksika'daki yasaklı madde ticaretini tek elden yönetti.
Kartelin sonunu, 1985'te kaçırılıp işkenceyle öldürülen DEA ajanı Enrique "Kiki" Camarena'nın cinayeti getirdi.
Guadalajara Karteli dağıldı, yerine Sinaloa Karteli doğdu; örgütün lojistiğine getirilen El Chapo ise ABD'de ömür boyu hapis yatıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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