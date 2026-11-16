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Grup Laçin'den Acı Haber: Grubun Solisti Ali Abacı Hayatını Kaybetti

Grup Laçin'den Acı Haber: Grubun Solisti Ali Abacı Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 08:53
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Bekar Gezelim ve Samsak Döveci gibi türkülerle hafızalara yerleşen Grup Laçin'in solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında yaşama veda etti. Haberi grubun üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu.

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Ali Abacı, solisti olduğu Grup Laçin ile 90'lı yıllarda türkü sahnesinin tanınan yüzlerinden biri olmuştu.

Ali Abacı, solisti olduğu Grup Laçin ile 90'lı yıllarda türkü sahnesinin tanınan yüzlerinden biri olmuştu.

1991'de kurulan Grup Laçin, 1998'de yayımladığı aynı adlı albümün 'Bekar Gezelim' şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmıştı. Klibi Büyükada'da çekilen parça, dönemin televizyonlarında sık sık yayınlanarak grubun adını evlere taşırken, anonim bir türkü olarak bilinen şarkının bazı kaynaklarda Ali Rıza Güney'e atfedilmesi de yıllar içinde merak konusu olmuştu. Bir süre müzik sahnesinden uzak kalan grup, yaklaşık 21 yıllık aranın ardından 2019'da 'Bekar Gezelim'i yeniden yorumlayarak geri dönmüş, Tavşanlı yöresine ait 'Samsak Döveci' türküsü ise 2013'te grubun seslendirmesiyle dinlenip yıllar sonra sosyal medyada yeniden popüler olmuştu. Bağlama sanatçısı ve solist olarak bilinen Ali Abacı da bu şarkılarla anılan kadronun tanınan isimlerinden biriydi. Grubun bu uzun serüveninin ardından gelen ölüm haberi ise bugün Teoman Dalcı'nın açıklamasıyla duyuruldu.

Ali Abacı'nın ölüm nedeni açıklanmadı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Ali Abacı'nın ölüm nedeni açıklanmadı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Ali Abacı'nın vefatını grubun üyelerinden Teoman Dalcı yaptığı açıklamayla duyurdu. Dalcı, açıklamasında 'Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz.' ifadelerini kullandı. Ölüm nedeni açıklamada yer almazken, sanatçının bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtiliyor. 60 yaşında hayatını kaybeden Abacı, bugün Ankara'da düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Grup Laçin, Mart 2024'te akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'i kaybetmişti ve Abacı'nın ölümü, grubun bu sürede yitirdiği ikinci üye olarak kayıtlara geçti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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