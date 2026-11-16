Grup Laçin'den Acı Haber: Grubun Solisti Ali Abacı Hayatını Kaybetti
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Bekar Gezelim ve Samsak Döveci gibi türkülerle hafızalara yerleşen Grup Laçin'in solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında yaşama veda etti. Haberi grubun üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu.
Ali Abacı, solisti olduğu Grup Laçin ile 90'lı yıllarda türkü sahnesinin tanınan yüzlerinden biri olmuştu.
Ali Abacı'nın ölüm nedeni açıklanmadı, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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