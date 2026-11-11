Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş'ın Bestecisi Cengiz Tekin Yaşamını Yitirdi

'Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş', 'Zalimden de Zalim', 'Senin Yerine', 'Dert Kitabı' ve 'Diyemedim' Tekin'in eserleri arasında yer alıyor. Bu eserleri İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor gibi isimler seslendirdi.