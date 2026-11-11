Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş'ın Bestecisi Cengiz Tekin Yaşamını Yitirdi
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Arabesk müziğin bestecisi ve ses sanatçısı Cengiz Tekin, İbrahim Tatlıses başta olmak üzere pek çok büyük ismin seslendirdiği eserlere imza atmıştı. Uzun yıllar İbrahim Tatlıses'le çalışan usta isim, son dönemde uzun süredir tedavi görüyordu. Tekin, 10 Kasım 2026 akşamı hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Sevcan Tekin ve ailesi duyurdu. Kaynak: Cengiz Tekin'in ailesinin duyurusu
Besteci ve ses sanatçısı Cengiz Tekin 10 Kasım 2026'da hayatını kaybetti.
Eserleri birçok arabesk ustanın sesinden dinlendi.
İbrahim Tatlıses'le uzun yıllar süren iş birliği hatıralarda kaldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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