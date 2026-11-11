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Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş'ın Bestecisi Cengiz Tekin Yaşamını Yitirdi

Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş'ın Bestecisi Cengiz Tekin Yaşamını Yitirdi

İbrahim Tatlıses
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 16:36
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Arabesk müziğin bestecisi ve ses sanatçısı Cengiz Tekin, İbrahim Tatlıses başta olmak üzere pek çok büyük ismin seslendirdiği eserlere imza atmıştı. Uzun yıllar İbrahim Tatlıses'le çalışan usta isim, son dönemde uzun süredir tedavi görüyordu. Tekin, 10 Kasım 2026 akşamı hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Sevcan Tekin ve ailesi duyurdu. Kaynak: Cengiz Tekin'in ailesinin duyurusu

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Besteci ve ses sanatçısı Cengiz Tekin 10 Kasım 2026'da hayatını kaybetti.

Besteci ve ses sanatçısı Cengiz Tekin 10 Kasım 2026'da hayatını kaybetti.

1955 doğumlu Cengiz Tekin, arabesk müziğin bestecisi ve ses sanatçısı olarak tanınıyordu. Vefat haberini kızı Sevcan Tekin ve ailesi duyurdu. Cenaze programına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Eserleri birçok arabesk ustanın sesinden dinlendi.

Eserleri birçok arabesk ustanın sesinden dinlendi.

'Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş', 'Zalimden de Zalim', 'Senin Yerine', 'Dert Kitabı' ve 'Diyemedim' Tekin'in eserleri arasında yer alıyor. Bu eserleri İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Bergen, Adnan Şenses, Mine Koşan ve Kamuran Akkor gibi isimler seslendirdi.

İbrahim Tatlıses'le uzun yıllar süren iş birliği hatıralarda kaldı.

İbrahim Tatlıses'le uzun yıllar süren iş birliği hatıralarda kaldı.

Tekin, uzun yıllar İbrahim Tatlıses'le birlikte çalıştı. 'Sevdik de Ne Oldu', 'Benim Hayatım', 'Dünyamı Yıkmasaydın' ve 'Kolay Kolay Sevmem Artık' da sanatçının bilinen eserleri arasında sayılıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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