"Bekar Gezelim" Şarkılarıyla Tanınan Grup Laçin'in Üyesi Şeref Baldemir Vefat Etti
"Bekar Gezelim" Şarkılarıyla Tanınan Grup Laçin'in Üyesi Şeref Baldemir Vefat Etti
Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin'den üzücü haber geldi...
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Grup Laçin 1998 yılında çıkardığı "Bekar Gezelim" albümüyle Türkiye'de fırtınalar kopartmıştı.
1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan 4 öğrencinin kurduğu Grup Laçin, ilerleyen yıllarda daha da büyüdü.
Yıllar sonra yeniden bir araya gelen grubun sevilen üyelerinden, akordeon sanatçısı Şerif Baldemir ise maalesef bugün hayata veda etti.
Şerif Baldemir, 2,5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bu üzücü haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı duyurdu.
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Şerif Baldemir'in sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz...
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