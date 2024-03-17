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"Bekar Gezelim" Şarkılarıyla Tanınan Grup Laçin'in Üyesi Şeref Baldemir Vefat Etti

"Bekar Gezelim" Şarkılarıyla Tanınan Grup Laçin'in Üyesi Şeref Baldemir Vefat Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
17.03.2024 - 14:21

Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin'den üzücü haber geldi...

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Grup Laçin 1998 yılında çıkardığı "Bekar Gezelim" albümüyle Türkiye'de fırtınalar kopartmıştı.

Grup Laçin 1998 yılında çıkardığı "Bekar Gezelim" albümüyle Türkiye'de fırtınalar kopartmıştı.

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan 4 öğrencinin kurduğu Grup Laçin, ilerleyen yıllarda daha da büyüdü.

1991 yılında Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan 4 öğrencinin kurduğu Grup Laçin, ilerleyen yıllarda daha da büyüdü.

Grup Laçin üyeleri şöyle:

  • Solist : Hakan Alkar

  • Bağlama vokal : Ali Abacı

  • Akordeon Vokal : Şerif Baldemir

  • Ritm Sazlar Vokal : Teoman Dalcı

  • Keyboard Vokal : Kıvanç Hakkı Haseki

  • Davul : Timur Ümüt

  • Bas gitar : Alaskar Abbasov

  • Klarnet : Serkan Çağrı

  • Ritm saz : Levent Yazıcı (Karadeniz Konserleri)

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen grubun sevilen üyelerinden, akordeon sanatçısı Şerif Baldemir ise maalesef bugün hayata veda etti.

Yıllar sonra yeniden bir araya gelen grubun sevilen üyelerinden, akordeon sanatçısı Şerif Baldemir ise maalesef bugün hayata veda etti.

Şerif Baldemir, 2,5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bu üzücü haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı duyurdu.

Şerif Baldemir, 2,5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bu üzücü haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı duyurdu.
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Şerif Baldemir'in sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz...

Şerif Baldemir'in sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz...
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