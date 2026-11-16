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Sokaklardaki Taşları Tek Tek Söküyorlar: Bu Yıl Rekor Kırdılar

Sokaklardaki Taşları Tek Tek Söküyorlar: Bu Yıl Rekor Kırdılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 08:57
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Hollanda'da taş kaplı alanları yeşile çevirmek için her yıl düzenlenen yarışmada bu yıl rekor kırıldı. Lahey, sökülen taşların yerine bitki dikerek birinci oldu.

İşte detaylar...

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Lahey, yarışmanın tarihinde tek seferde en çok taş söken belediye oldu.

Lahey, yarışmanın tarihinde tek seferde en çok taş söken belediye oldu.

NK Tegelwippen adlı yarışmada eski rekor, 2023'ten beri 461 bin 850 taşla Arnhem'deydi. Lahey bu yıl en çok taş söken belediyeye verilen Altın Taş ödülünü kazandı; şehir bu ödülü daha önce 2021 ve 2022'de de almıştı.

Nüfusa oranla en çok taş sökülen yerler ise Venlo, Terneuzen ve Halderberge oldu.

Yarışma 2020'den bu yana Hollanda genelinde 25 milyondan fazla taşın yerini yeşil alana bıraktı.

Yarışma 2020'den bu yana Hollanda genelinde 25 milyondan fazla taşın yerini yeşil alana bıraktı.

Bu yıl tek başına 4 milyon 827 bin 62 taş söküldü. 2020'den beri açılan alan yaklaşık 460 futbol sahasına denk geliyor; taşların yerini ağaçlar, çimen ve çiçek tarhları aldı.

Yarışmayı bir yaratıcı ajans düzenliyor, Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı da destekliyor.

Taş kaplı mahallelerde yağmur suyu toprağa sızamıyor ve doğrudan kanalizasyona gidiyor.

Taş kaplı mahallelerde yağmur suyu toprağa sızamıyor ve doğrudan kanalizasyona gidiyor.

Natuur & Milieu adlı kuruluşun araştırmasına göre Hollanda'nın en büyük 32 belediyesindeki mahallelerin yarısından fazlası yoğun biçimde taşla kaplı. Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht'te bu oran yaklaşık yüzde 70. Bitkiler ise suyu tutuyor, mahalleleri serinletiyor ve şiddetli yağışlarda kanalizasyonun aşırı yüklenmesini azaltıyor.

Bu yıl eklenen yeşil alanların, her yıl yaklaşık 140 olimpik havuzu dolduracak kadar yağmur suyu tutacağı tahmin ediliyor. Yarışma bu yıl son kez yapılacaktı, ancak ilgi üzerine 2027 ve 2028'de de sürecek.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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