Sokaklardaki Taşları Tek Tek Söküyorlar: Bu Yıl Rekor Kırdılar
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Lahey, yarışmanın tarihinde tek seferde en çok taş söken belediye oldu.
Yarışma 2020'den bu yana Hollanda genelinde 25 milyondan fazla taşın yerini yeşil alana bıraktı.
Taş kaplı mahallelerde yağmur suyu toprağa sızamıyor ve doğrudan kanalizasyona gidiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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