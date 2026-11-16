Sokaklardaki Taşları Tek Tek Söküyorlar: Bu Yıl Rekor Kırdılar

NK Tegelwippen adlı yarışmada eski rekor, 2023'ten beri 461 bin 850 taşla Arnhem'deydi. Lahey bu yıl en çok taş söken belediyeye verilen Altın Taş ödülünü kazandı; şehir bu ödülü daha önce 2021 ve 2022'de de almıştı.

Nüfusa oranla en çok taş sökülen yerler ise Venlo, Terneuzen ve Halderberge oldu.