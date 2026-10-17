Bir İçerik Üreticisi Rotterdam'dan Wuhan'a Yağmur Suyunu Şehrin Parçası Yapan Projeleri Gösterdi

Son günlerde İstanbul'da etkili olan sağanak yolları göle çevirirken, canımızı yakan olaylar da yaşandı. İstanbul'un bir anda sele teslim olması, diğer büyük şehirlerin yağmur suyuyla nasıl başa çıktığını bir kez daha gündeme getirdi. Betonun hızla çoğaldığı yerlerde yağmur suyu toprağa karışamadığı için sokaklara ve altyapıya yükleniyor. Dünyanın bazı kentleri ise bu suyu tehdit olmaktan çıkarıp günlük hayatın bir parçasına dönüştürüyor.
'dilarasengul' isimli içerik üreticisi, Rotterdam, Kopenhag, Singapur ve Wuhan'da yağmur suyunu şehrin içine yedirmiş dört projeyi tek tek gösterdi. Paylaşımını 'Daha iyisini biz de hak ediyoruz' sözleriyle bitiren içerik üreticisi, bu örneklerin bir sonraki proje için başlangıç olabileceğini hatırlattı.
Peki "sünger şehir" nasıl çalışıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın