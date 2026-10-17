Bir İçerik Üreticisi Rotterdam'dan Wuhan'a Yağmur Suyunu Şehrin Parçası Yapan Projeleri Gösterdi

Sünger şehir yaklaşımı, yağmur suyunu kanallarla hızla şehir dışına atmak yerine bulunduğu yerde tutmayı, toprağa sızdırmayı ve yeniden kullanmayı hedefliyor. Videoda gösterilen dört proje bu fikri farklı ölçeklerde hayata geçiriyor.

Hollanda: Rotterdam'daki Benthemplein, normal zamanlarda spor yapılan bir kamusal alan olarak kullanılıyor. Yoğun yağış başladığında ise meydan geçici bir su havuzuna dönüşüyor ve suyun bir kısmı yeraltındaki depoya aktarılıyor. Toplam 1,7 milyon litre yağmur suyunu geçici olarak depolayabilen meydanın tasarımı 2013'te De Urbanisten tarafından yapıldı.

Danimarka: Kopenhag'daki Tåsinge Plads, günlük hayatta ağaçlarla çevrili bir meydan olarak hizmet veriyor. Yoğun yağışta su bitkilendirilmiş alanlara yönlendiriliyor, toprak da bu suyu emip depoluyor. Meydanın tasarımını 2014'te SLA yaptı.

Singapur: Bishan-Ang Mo Kio Park'ta yaklaşık 3 kilometrelik beton bir su kanalı kaldırıldı ve yerine doğal kıvrımlara sahip bir nehir yapıldı. Yoğun yağışta nehir taşan suya geniş bir alan açıyor. İnsanlar ise aynı alanda yürüyüş yapıp suyla temas edebiliyor.

Çin: Wuhan'da yeşil çatılar, yağmur bahçeleri ve geçirgen kaldırımlar sayesinde yağmur suyunun bir kısmı toprağa sızıyor, bir kısmı da geçici olarak tutuluyor. Şehrin farklı bölgelerine yayılan bu uygulamalar, sünger şehir yaklaşımının en bilinen örneklerinden biri.

Bu projelerin ortak noktası, yağmur suyunu bir sorun olarak değil, şehir hayatının içine yerleştirilebilecek bir kaynak olarak görmeleri.