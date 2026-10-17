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Bir İçerik Üreticisi Rotterdam'dan Wuhan'a Yağmur Suyunu Şehrin Parçası Yapan Projeleri Gösterdi

Bir İçerik Üreticisi Rotterdam'dan Wuhan'a Yağmur Suyunu Şehrin Parçası Yapan Projeleri Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 16:39

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Son günlerde İstanbul'da etkili olan sağanak yolları göle çevirirken, canımızı yakan olaylar da yaşandı. İstanbul'un bir anda sele teslim olması, diğer büyük şehirlerin yağmur suyuyla nasıl başa çıktığını bir kez daha gündeme getirdi. Betonun hızla çoğaldığı yerlerde yağmur suyu toprağa karışamadığı için sokaklara ve altyapıya yükleniyor. Dünyanın bazı kentleri ise bu suyu tehdit olmaktan çıkarıp günlük hayatın bir parçasına dönüştürüyor.

'dilarasengul' isimli içerik üreticisi, Rotterdam, Kopenhag, Singapur ve Wuhan'da yağmur suyunu şehrin içine yedirmiş dört projeyi tek tek gösterdi. Paylaşımını 'Daha iyisini biz de hak ediyoruz' sözleriyle bitiren içerik üreticisi, bu örneklerin bir sonraki proje için başlangıç olabileceğini hatırlattı.

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Peki "sünger şehir" nasıl çalışıyor?

Peki "sünger şehir" nasıl çalışıyor?

Sünger şehir yaklaşımı, yağmur suyunu kanallarla hızla şehir dışına atmak yerine bulunduğu yerde tutmayı, toprağa sızdırmayı ve yeniden kullanmayı hedefliyor. Videoda gösterilen dört proje bu fikri farklı ölçeklerde hayata geçiriyor.

Hollanda: Rotterdam'daki Benthemplein, normal zamanlarda spor yapılan bir kamusal alan olarak kullanılıyor. Yoğun yağış başladığında ise meydan geçici bir su havuzuna dönüşüyor ve suyun bir kısmı yeraltındaki depoya aktarılıyor. Toplam 1,7 milyon litre yağmur suyunu geçici olarak depolayabilen meydanın tasarımı 2013'te De Urbanisten tarafından yapıldı.

Danimarka: Kopenhag'daki Tåsinge Plads, günlük hayatta ağaçlarla çevrili bir meydan olarak hizmet veriyor. Yoğun yağışta su bitkilendirilmiş alanlara yönlendiriliyor, toprak da bu suyu emip depoluyor. Meydanın tasarımını 2014'te SLA yaptı.

Singapur: Bishan-Ang Mo Kio Park'ta yaklaşık 3 kilometrelik beton bir su kanalı kaldırıldı ve yerine doğal kıvrımlara sahip bir nehir yapıldı. Yoğun yağışta nehir taşan suya geniş bir alan açıyor. İnsanlar ise aynı alanda yürüyüş yapıp suyla temas edebiliyor.

Çin: Wuhan'da yeşil çatılar, yağmur bahçeleri ve geçirgen kaldırımlar sayesinde yağmur suyunun bir kısmı toprağa sızıyor, bir kısmı da geçici olarak tutuluyor. Şehrin farklı bölgelerine yayılan bu uygulamalar, sünger şehir yaklaşımının en bilinen örneklerinden biri.

Bu projelerin ortak noktası, yağmur suyunu bir sorun olarak değil, şehir hayatının içine yerleştirilebilecek bir kaynak olarak görmeleri.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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