Bir İçerik Üreticisi İstanbul'un Öteki Yüzünü Anlattı: "Yolda Geçen Günlük 3 Saat Yılda 1 Aya Denk Geliyor"

Metro hattında yaşanan kablo patlaması ve başlayan sağanak yağışlarla birlikte İstanbul'da ulaşım bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti. Ülkemizin en kalabalık şehrinde sabah ve akşam saatlerini yolda geçirmek, milyonlarca kişi için artık hayatın sıradan bir parçası haline geldi. Uzmanlar şehrin kapasitesinin çoktan dolduğunu belirtiyor. Pek çok kişi İstanbul'u terk etmek istediğini dile getirse de, diğer şehirlerdeki imkanlarla karşılaştırma yaptığında buna pek cesaret edemiyor.
'devamettikce' isimli içerik üreticisi, günde ortalama 3 saatini yolda geçiren bir İstanbullunun bu süreyi bir yıl boyunca topladığında ortaya çıkan sonucu gözler önüne serdi. 'Ömrünüzden her yıl bir ayı bu şehre haraç olarak veriyorsunuz' diyen Kadir İkbal Bal 'İstanbul'da yaşanır mı?' tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Peki İstanbul'da nüfus ve trafik rakamları ne söylüyor?
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