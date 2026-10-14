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Bir İçerik Üreticisi İstanbul'un Öteki Yüzünü Anlattı: "Yolda Geçen Günlük 3 Saat Yılda 1 Aya Denk Geliyor"

Bir İçerik Üreticisi İstanbul'un Öteki Yüzünü Anlattı: "Yolda Geçen Günlük 3 Saat Yılda 1 Aya Denk Geliyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.10.2026 - 09:55

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Metro hattında yaşanan kablo patlaması ve başlayan sağanak yağışlarla birlikte İstanbul'da ulaşım bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti. Ülkemizin en kalabalık şehrinde sabah ve akşam saatlerini yolda geçirmek, milyonlarca kişi için artık hayatın sıradan bir parçası haline geldi. Uzmanlar şehrin kapasitesinin çoktan dolduğunu belirtiyor. Pek çok kişi İstanbul'u terk etmek istediğini dile getirse de, diğer şehirlerdeki imkanlarla karşılaştırma yaptığında buna pek cesaret edemiyor.

'devamettikce' isimli içerik üreticisi, günde ortalama 3 saatini yolda geçiren bir İstanbullunun bu süreyi bir yıl boyunca topladığında ortaya çıkan sonucu gözler önüne serdi. 'Ömrünüzden her yıl bir ayı bu şehre haraç olarak veriyorsunuz' diyen Kadir İkbal Bal 'İstanbul'da yaşanır mı?' tartışmasını yeniden alevlendirdi.

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Peki İstanbul'da nüfus ve trafik rakamları ne söylüyor?

Peki İstanbul'da nüfus ve trafik rakamları ne söylüyor?

TÜİK verilerine göre 2025 sonunda İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı. Türkiye'nin nüfusunun 86 milyon 92 bin 168 olduğu düşünüldüğünde, her 100 kişiden yaklaşık 18'i bu şehirde yaşıyor. Üstelik İstanbul'un yüzölçümü yaklaşık 5.461 kilometrekare ve bu rakam, 783.562 kilometrekarelik Türkiye topraklarının yalnızca yüzde 0,7'sine denk geliyor. Haliyle kilometrekare başına yaklaşık 2.900 kişiye ulaşan yoğunluk, Türkiye ortalaması olan 112 kişinin çok üzerinde kalıyor.

Bu yoğunluğun yola yansıması ise trafik verilerinde açıkça görülüyor. TomTom'un 2025 Trafik Endeksi'ne göre İstanbul'da ortalama sıkışıklık oranı yüzde 62 olarak ölçüldü ve bu oran bir önceki yıla göre 2,6 puan arttı. Şehirde 10 kilometrelik bir yolculuk ortalama 22 dakika 54 saniye sürerken, yoğun saatlerde ortalama hız saatte 20,7 kilometreye geriledi. Akşam 18.00 civarında ise sıkışıklık seviyesi yüzde 191'e kadar çıkıyor.

Mesele yalnızca trafikle de sınırlı değil. 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara depreminde resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişi yaşamını yitirmişti. AFAD'ın İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı'nda ise 7,0 ve üzeri büyüklükteki bir İstanbul depreminde yaklaşık 34 bin binanın hasar göreceği senaryosu yer alıyor. Yoğun nüfus, deprem gerçeğini çok daha ciddi bir boyuta taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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