Öz Disiplinin Ne Kadar İyi? Bir İçerik Üreticisi Öz Disiplini Ölçen 6 Japon Testini Paylaştı

Videoda geçen kavramların her biri Japon kültüründe disiplini farklı bir yönüyle tarif ediyor. Gelin testlere neden yapıldığı, nasıl yapıldığı ve neyi ölçtüğü açısından tek tek bakalım.

1. Shugyo Testi: Shugyo, Budist keşişlerin ve savaş sanatları ustalarının yüzyıllardır uyguladığı, kişinin kendini yıllar boyunca aynı işe adayarak geliştirdiği eğitim anlayışını anlatıyor. Bu test, disiplinin anlık bir motivasyondan değil, tekrardan doğduğunu göstermek için yapılıyor. Uygulaması da basit. Bir alışkanlık seçiyor ve bunu hiç ara vermeden her gün yapıyorsun. Bir gün kaçırırsan sayaç sıfırlanıyor ve bu kuralda pazarlık yok. Test, kendine verdiğin sözü bahane üretmeden tutup tutamadığını, yani süreklilik gücünü ölçüyor.

2. Ganbaru Testi: Ganbaru, Japonya'da okulda, işte ve sporda en çok duyulan sözlerden biri ve elinden gelenin en iyisini yaparak pes etmemek anlamına geliyor. Test, insanların çoğunun işe heyecanla başlayıp ilk zorlukta bıraktığı gerçeğinden yola çıkıyor. Uygulaması başladığın bir işi hevesin geçtikten sonra da bitirmek. Böylece heyecan söndüğünde elinde geriye ne kaldığına bakılıyor. Test, azmini ve bir işi sonuna kadar götürme gücünü ölçüyor.

3. Seiza Testi: Seiza, dizler üzerine ve sırt dik şekilde oturmayı anlatan, çay seremonisinden dövüş sanatlarına kadar pek çok Japon geleneğinde kullanılan resmi oturuş biçimi. Test, sürekli uyarı alan zihnimizin sessizlikle ne kadar baş edebildiğini görmek için yapılıyor. Uygulaması beş dakika boyunca telefonsuz ve hareketsiz oturmak. Hareket etmeni gerektiren bir sebep yokken rahatsız oluyorsan, videodaki ifadeyle sinir sistemin sessizlikte hiç sınanmamış demek. Test, sıkıntıya ve boşluğa tahammülünü ölçüyor.

4. Hara Hachi Bu Testi: Okinawa kökenli bu öğüt, karnın yüzde 80'i doyunca yemeği bırakmayı öneriyor. Uzun yaşamlarıyla bilinen Okinawalılar bu kuralı yüzyıllardır sofrada uyguluyor, çünkü tokluk hissinin beyne ulaşması zaman alıyor ve tamamen doyana kadar yemek çoğu zaman gereğinden fazla yemeye yol açıyor. Uygulaması da doyduğunu düşündüğün anda masadan kalkabilmek. Bırakamıyorsan kararları yemek veriyor demek. Test, anlık isteklerini yönetebilme gücünü, yani dürtü kontrolünü ölçüyor.

5. Shokunin Testi: Shokunin, yaptığı işi en ince ayrıntısına kadar ustalıkla yapan kişiyi anlatan ve Japonya'da meslek ahlakının temel kavramlarından biri sayılan bir sözcük. Test, disiplinin yalnızca büyük işlerde değil, kimsenin fark etmediği küçük işlerde de gösterildiğini hatırlatmak için yapılıyor. Uygulaması sıkıcı gelen bir işi, örneğin bir tişört katlamayı ya da odayı temizlemeyi, kimse izlemese de hassasiyetle yapmak. Test, izlenmediğinde de standardını koruyup koruyamadığını ve işe gösterdiğin özeni ölçüyor.

6. Gaman Testi: Gaman, Zen Budizmi kökenli bir kavram ve zorluğa şikayet etmeden sabır ve onurla katlanmayı anlatıyor. Test, zor anlarda duygularımızı çevremize yansıtma eğilimimizi görmek için yapılıyor. Uygulaması zor bir durumu şikayet etmeden ve başkalarının sorunu haline getirmeden halletmek. Test, olgunluğunu ve zorluk karşısında sorumluluğu üstlenebilme gücünü ölçüyor.

Bu testlerin hiçbiri dışarıdan görünmüyor, ancak geçmesi hiç de kolay değil. Belki de disiplin, kimsenin görmediği bu küçük anların toplamından ibaret.