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Japon Stilinde 6 Hafta Boyunca Uyuyan Kişi Yaşadığı Değişimi Anlattı

Japon Stilinde 6 Hafta Boyunca Uyuyan Kişi Yaşadığı Değişimi Anlattı

Uyku
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 11:53
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İngiliz yazar ve fitness uzmanı Shakira Akabusi, tükenmişliğin eşiğine geldiği bir dönemde yatağını bırakıp 6 hafta boyunca salonunun zemininde uyudu.

The Independent'a deneyimini anlatan Akabusi, bu basit değişikliğin hem uykusunu hem de günlük hayatını beklemediği kadar etkilediğini söylüyor. Öyle ki kendini 'süper güçler kazanmış gibi' hissetmiş!

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Yatak, Komodin ve Telefon Yok: Sadece 3 Battaniye

Yatak, Komodin ve Telefon Yok: Sadece 3 Battaniye

Dört çocuk annesi Akabusi, iş, aile, spor ve sosyal hayat arasında sürekli koşturduğu bir yılın ardından fiziksel ve ruhsal olarak bitkin düştüğünü fark etti. Kendisi için 'basit ama radikal' bir şey yapmak isteyince aklına halı kaplı salonunun zemininde uyumak geldi.

Yatağı, yorganı, komodini ve yanında şarj olan telefonu gibi uykuya dair tüm alışkanlıklarını bir kenara bıraktı. Yere sadece üç battaniye serdi. Japonya ve Kore gibi ülkelerde yüzyıllardır süren bu gelenekte de ince yataklar akşam yere seriliyor, sabah kaldırılıyor.

İlk gece, daha uzanmadan ortamın ne kadar sakin olduğuna şaşırdı. Vücut ağırlığının daha eşit dağıldığını hissettiğini, perdeleri açık bıraktığı için sabah güneş ışığıyla kendiliğinden uyandığını anlatıyor.

"Daha Üretken ve Daha Sakindim"

"Daha Üretken ve Daha Sakindim"

Akabusi deneyimi o kadar sevdi ki yerde uyumaya 6 hafta devam etti. Hatta dördüncü haftada eşi, ne zaman yatak odasına döneceğini çekinerek sormaya başlamış.

Bu süreçte çalışırken çok daha üretken olduğunu ve günlük hayatını daha sakin sürdürdüğünü söylüyor. İlk başta yastık kullanmamış, ancak boynunun doğru hizalanması için sonunda bir yastığa ihtiyaç duymuş. Ona göre en büyük değişiklik ise bedeninden çok ruhunda yaşandı.

Sonunda yatağına geri dönen Akabusi, bu deneyimin kendisine önemli bir şey hatırlattığını söylüyor: Tükenmişlik gurur duyulacak bir şey değil. 'Bazıları yoga, bazıları nefes egzersizi yapar. Ben ise yerde uyurum' diyor.

Yerde uyumanın sırt ağrısına iyi geldiğine dair bilimsel kanıtlar sınırlı; bel, boyun ya da eklem sorunu olanların bu değişikliği denemeden önce bir uzmana danışması önerilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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