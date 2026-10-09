Japon Stilinde 6 Hafta Boyunca Uyuyan Kişi Yaşadığı Değişimi Anlattı

Dört çocuk annesi Akabusi, iş, aile, spor ve sosyal hayat arasında sürekli koşturduğu bir yılın ardından fiziksel ve ruhsal olarak bitkin düştüğünü fark etti. Kendisi için 'basit ama radikal' bir şey yapmak isteyince aklına halı kaplı salonunun zemininde uyumak geldi.

Yatağı, yorganı, komodini ve yanında şarj olan telefonu gibi uykuya dair tüm alışkanlıklarını bir kenara bıraktı. Yere sadece üç battaniye serdi. Japonya ve Kore gibi ülkelerde yüzyıllardır süren bu gelenekte de ince yataklar akşam yere seriliyor, sabah kaldırılıyor.

İlk gece, daha uzanmadan ortamın ne kadar sakin olduğuna şaşırdı. Vücut ağırlığının daha eşit dağıldığını hissettiğini, perdeleri açık bıraktığı için sabah güneş ışığıyla kendiliğinden uyandığını anlatıyor.