Japon Stilinde 6 Hafta Boyunca Uyuyan Kişi Yaşadığı Değişimi Anlattı
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İngiliz yazar ve fitness uzmanı Shakira Akabusi, tükenmişliğin eşiğine geldiği bir dönemde yatağını bırakıp 6 hafta boyunca salonunun zemininde uyudu.
The Independent'a deneyimini anlatan Akabusi, bu basit değişikliğin hem uykusunu hem de günlük hayatını beklemediği kadar etkilediğini söylüyor. Öyle ki kendini 'süper güçler kazanmış gibi' hissetmiş!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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