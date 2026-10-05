Dünyanın En Mutlu İnsanı Mutluluğu Artıran 9 Yaşam Önerisini Paylaştı
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Beyin taramalarında olağanüstü bir mutluluk aktivitesi görülen ve 'dünyanın en mutlu insanı' olarak anılan Tibetli keşiş Yongey Mingyur Rinpoche, daha huzurlu bir hayat için 9 öneri paylaştı.
Önerilerin çoğu ne pahalı bir inziva ne de saatler süren meditasyon gerektiriyor. Rinpoche'ye göre her şey küçük değişikliklerle başlıyor!
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Beyni 41 Yaşında 33 Yaşındaki Biri Gibiydi
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Huzur İçin Sessizlik Şart Değil
Öfke, Güneşte Eriyen Kırağı Gibi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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