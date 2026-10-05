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Dünyanın En Mutlu İnsanı Mutluluğu Artıran 9 Yaşam Önerisini Paylaştı

Dünyanın En Mutlu İnsanı Mutluluğu Artıran 9 Yaşam Önerisini Paylaştı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 12:19
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Beyin taramalarında olağanüstü bir mutluluk aktivitesi görülen ve 'dünyanın en mutlu insanı' olarak anılan Tibetli keşiş Yongey Mingyur Rinpoche, daha huzurlu bir hayat için 9 öneri paylaştı.

Önerilerin çoğu ne pahalı bir inziva ne de saatler süren meditasyon gerektiriyor. Rinpoche'ye göre her şey küçük değişikliklerle başlıyor!

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Beyni 41 Yaşında 33 Yaşındaki Biri Gibiydi

Beyni 41 Yaşında 33 Yaşındaki Biri Gibiydi

Nepal doğumlu Mingyur Rinpoche, yaşam derslerini The Guardian'a anlattı. Keşiş, ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde nörobilimci Richard Davidson'un ekibinin incelediği isimlerden biri.

Taramalarda Rinpoche'nin beyninde mutluluk, coşku ve neşe gibi olumlu duygularla ilişkilendirilen sol prefrontal korteksin olağanüstü aktif olduğu görüldü. Üstelik 41 yaşındayken beyni 33 yaşındaki birinin beynine benziyordu.

Huzur İçin Sessizlik Şart Değil

Huzur İçin Sessizlik Şart Değil

1. Daha az konfor, daha çok tatmin: Rahatsız edici duygulardan yemekle, telefonla ya da dizi izleyerek kaçmak yerine onlara bakın. Rinpoche'ye göre bu duygular önemli bir bilgi taşıyor.

2. Değişimi kucaklayın: Büyük değişimlere hazırlanmak için işe yeni bir yoldan yürümek ya da hiç denemediğiniz bir yemeği tatmak gibi küçük adımlarla başlayın.

3. Huzur için sessizlik gerekmiyor: Meditasyona önce kuş sesi gibi hoş seslerle başlayıp zamanla trafik gürültüsüne geçin. Böylece zihin her ortamda sakin kalmayı öğreniyor.

4. Üç temel ilke: Her insanın özünde iyi olduğunu fark etmek, düzenli meditasyon ve bunu ilişkilerde alışkanlığa dönüştürmek.

Öfke, Güneşte Eriyen Kırağı Gibi

Öfke, Güneşte Eriyen Kırağı Gibi

5. Ayrıntılara şükredin: Genel bir şükür listesi yerine başınızı sokacak bir eviniz, sevdiğiniz belirli bir kişi ya da görebilen gözleriniz gibi somut şeylere odaklanın.

6. Fırtına gökyüzünü değiştirmez: Panik ve kaygı gelip geçen bulutlar gibi. Altta yatan farkındalık ise hep aynı kalıyor.

7. Kalıcı mutluluk nefesle gelir: Düzenli nefes meditasyonu ve başkalarına iyi dilekler göndermek, zamanla temel mutluluk seviyesini yükseltebiliyor.

8. Farkındalık öfkeyi eritir: Öfkeyle savaşmadan onu fark etmek, tepki vermeden önce bir seçim alanı açıyor. Rinpoche bunu sabah kırağısını eriten güneşe benzetiyor.

9. Başkasına yardım edin: İçten bir yardım, pasif keyiflerden çok daha derin bir tatmin sağlıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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