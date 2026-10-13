Farklı Ülkelerden Polislerin Katıldığı Yarışmada Kadınlardan Oluşan Çin Özel Harekat Ekibi ABD'ye Fark Attı

Dünyanın dört bir yanındaki polis ve özel harekat ekipleri, Dubai'de düzenlenen BAE SWAT Yarışması'nda hem fiziksel güçlerini hem de takım uyumlarını sınıyor. Ağır yük taşıma, engel aşma ve atış gibi zorlu etapların art arda geldiği organizasyonda, her saniye sıralamayı değiştirebiliyor.

Yarışmanın 120 kiloluk dev bir lastiği taşıma etabında, tamamı kadınlardan oluşan Çin özel harekat ekibi ile ABD'nin erkeklerden oluşan Orlando PD ekibi yan yana karşılaştırıldı. Çinli ekip lastiği adeta tek vücut gibi taşırken, ABD'li ekibin yaşadığı kaos dikkat çekti. Çinli kadınların performansı izleyenlerden tam not aldı.