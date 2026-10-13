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Soğuk Espri Kraliçesi Ceyda Kasabalı Onedio'nun Soğuk Esprilerini Tahmin Etmeye Çalıştı

Soğuk Espri Kraliçesi Ceyda Kasabalı Onedio'nun Soğuk Esprilerini Tahmin Etmeye Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.10.2026 - 19:26 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 19:59

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Kelime oyunlarına, ses benzerliklerine ve çift anlamlara dayanan soğuk espriler, ilk duyulduğunda 'of' dedirtse de bir süre sonra gülümsetmeyi başaran mizah türlerinden biri. Soğuk espri denince de her birimizin aklına Ceyda Kasabalı geliyor. 

Onedio'ya konuk olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, hazırlanan görsellerin ardındaki soğuk espriyi bulmaya çalıştıkları eğlenceli bir oyun oynadı. Zaten soğuk esprilerin kraliçesi olan Ceyda Kasabalı'nın performansı elbette şaşırtmadı. 

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Saniyeler içinde cevabı buldu.

Saniyeler içinde cevabı buldu.

Aslen oyuncu olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, yıllar önce açtıkları Noluyo Ya? kanalıyla hayatımıza girdi. O günden bu yana birlikte video çeken ikili, eğlenceli içerikleriyle tanınıyor. Hatta birlikte sinema filmlerinde de yer alıyorlar. İkili bu oyunda da kamera karşısındaki uyumunu bir kez daha gösterdi. Ceyda Kasabalı soğuk esprileriyle bilindiği kadar, Fırat Albayram da rekabetçi kişiliğiyle biliniyor. Doğal olarak bu oyun ikisini de en bilinen özellikleriyle karşı karşıya getirdi. Ortaya da Ceyda Kasabalı'nın esprileri kadar eğlenceli bir video çıktı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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