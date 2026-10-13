Soğuk Espri Kraliçesi Ceyda Kasabalı Onedio'nun Soğuk Esprilerini Tahmin Etmeye Çalıştı

Kelime oyunlarına, ses benzerliklerine ve çift anlamlara dayanan soğuk espriler, ilk duyulduğunda 'of' dedirtse de bir süre sonra gülümsetmeyi başaran mizah türlerinden biri. Soğuk espri denince de her birimizin aklına Ceyda Kasabalı geliyor.

Onedio'ya konuk olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, hazırlanan görsellerin ardındaki soğuk espriyi bulmaya çalıştıkları eğlenceli bir oyun oynadı. Zaten soğuk esprilerin kraliçesi olan Ceyda Kasabalı'nın performansı elbette şaşırtmadı.

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