Soğuk Espri Kraliçesi Ceyda Kasabalı Onedio'nun Soğuk Esprilerini Tahmin Etmeye Çalıştı

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Kelime oyunlarına, ses benzerliklerine ve çift anlamlara dayanan soğuk espriler, ilk duyulduğunda 'of' dedirtse de bir süre sonra gülümsetmeyi başaran mizah türlerinden biri. Soğuk espri denince de her birimizin aklına Ceyda Kasabalı geliyor.
Onedio'ya konuk olan Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram, hazırlanan görsellerin ardındaki soğuk espriyi bulmaya çalıştıkları eğlenceli bir oyun oynadı. Zaten soğuk esprilerin kraliçesi olan Ceyda Kasabalı'nın performansı elbette şaşırtmadı.
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Saniyeler içinde cevabı buldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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