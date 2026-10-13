Kandırmak İçin Değilmiş! Bir İçerik Üreticisi Fiyat Etiketlerinin Neden 99 ile Bittiğini Anlattı

1879 yılında Amerika'nın Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde meyhane işleten James Ritty, tezgahtarlarının kasadaki parayı cebe indirdiğinden şüpheleniyordu. Dükkan tıklım tıklım dolu olmasına rağmen kazanç bir türlü tutmuyordu. Bu durum onu öyle bunaltmıştı ki soluklanmak için bir gemiyle Avrupa'ya yola çıktı. Yolculuk sırasında geminin makine dairesini gezdi ve pervanenin dönüş sayısını otomatik olarak sayan bir sistemle karşılaştı. Aklına gelen fikir basitti. Bu sayaç her dönüşü kaydedebiliyorsa, bir tezgahtarın her satışı da kaydedebilirdi. Amerika'ya dönünce kardeşiyle birlikte bugün yazar kasa dediğimiz makinenin ilk örneğini yaptı.

Makinenin asıl marifeti, her satış girildiğinde çalan zil sesiydi. Meyhanenin öbür ucundaki patron zili duyuyor, kasanın açıldığını anlıyor ve tezgahtarı gözetleyebiliyordu. Ancak ortada küçük bir sorun vardı. Fiyatı tam 1 dolar olan bir ürün için müşteri 1 dolar verirse tezgahtar satışı hiçbir yere yazmadan parayı doğrudan cebine atabiliyordu. Çözüm fiyatı 99 sente çekmekti. O dönemde en küçük para birimi 1 sentti ve müşteri 1 dolar uzattığında tezgahtar para üstü vermek zorunda kalıyordu. Bunun için kasayı açması, yani zilin çalması gerekiyordu.

Zamanla pazarlamacılar da ilginç bir şeyi fark etti. İnsan zihni fiyatın ilk rakamına odaklandığı için 2,99 doları 3 dolardan çok daha ucuz algılıyordu. Hırsızı yakalamak için doğan yöntem, böylece müşteriyi hedefleyen güçlü bir pazarlama aracına dönüştü. Kasadaki çekmece artık dijital olsa da fiyat etiketlerindeki 99 hala yerini koruyor.