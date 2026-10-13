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Kandırmak İçin Değilmiş! Bir İçerik Üreticisi Fiyat Etiketlerinin Neden 99 ile Bittiğini Anlattı

Kandırmak İçin Değilmiş! Bir İçerik Üreticisi Fiyat Etiketlerinin Neden 99 ile Bittiğini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.10.2026 - 18:37 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 18:46

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Marketlerde, mağazalarda ya da alışveriş sitelerinde karşımıza çıkan fiyat etiketlerinin büyük bölümü 99 ile bitiyor. Üstelik bu duruma o kadar alıştık ki 2,99 liralık bir ürünün neden 3 lira olmadığını çoğumuz bir kez bile sorgulamıyoruz. Oysa bu alışkanlığın arkasında, yüz yılı aşkın bir süre öncesinden kalma ilginç bir hikaye bulunuyor.

'sekognn' içerik üreticisi, 99'lu fiyatların 1879 yılında bir meyhanede başlayan hikayesini anlattı. Yazar kasanın icadından günümüz pazarlama stratejilerine kadar uzanan hikaye, pek çok kişiye aydınlanma yaşattı. 

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99 ile biten fiyatların hikayesi şöyle;

99 ile biten fiyatların hikayesi şöyle;

1879 yılında Amerika'nın Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde meyhane işleten James Ritty, tezgahtarlarının kasadaki parayı cebe indirdiğinden şüpheleniyordu. Dükkan tıklım tıklım dolu olmasına rağmen kazanç bir türlü tutmuyordu. Bu durum onu öyle bunaltmıştı ki soluklanmak için bir gemiyle Avrupa'ya yola çıktı. Yolculuk sırasında geminin makine dairesini gezdi ve pervanenin dönüş sayısını otomatik olarak sayan bir sistemle karşılaştı. Aklına gelen fikir basitti. Bu sayaç her dönüşü kaydedebiliyorsa, bir tezgahtarın her satışı da kaydedebilirdi. Amerika'ya dönünce kardeşiyle birlikte bugün yazar kasa dediğimiz makinenin ilk örneğini yaptı.

Makinenin asıl marifeti, her satış girildiğinde çalan zil sesiydi. Meyhanenin öbür ucundaki patron zili duyuyor, kasanın açıldığını anlıyor ve tezgahtarı gözetleyebiliyordu. Ancak ortada küçük bir sorun vardı. Fiyatı tam 1 dolar olan bir ürün için müşteri 1 dolar verirse tezgahtar satışı hiçbir yere yazmadan parayı doğrudan cebine atabiliyordu. Çözüm fiyatı 99 sente çekmekti. O dönemde en küçük para birimi 1 sentti ve müşteri 1 dolar uzattığında tezgahtar para üstü vermek zorunda kalıyordu. Bunun için kasayı açması, yani zilin çalması gerekiyordu.

Zamanla pazarlamacılar da ilginç bir şeyi fark etti. İnsan zihni fiyatın ilk rakamına odaklandığı için 2,99 doları 3 dolardan çok daha ucuz algılıyordu. Hırsızı yakalamak için doğan yöntem, böylece müşteriyi hedefleyen güçlü bir pazarlama aracına dönüştü. Kasadaki çekmece artık dijital olsa da fiyat etiketlerindeki 99 hala yerini koruyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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