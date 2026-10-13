Kandırmak İçin Değilmiş! Bir İçerik Üreticisi Fiyat Etiketlerinin Neden 99 ile Bittiğini Anlattı

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Marketlerde, mağazalarda ya da alışveriş sitelerinde karşımıza çıkan fiyat etiketlerinin büyük bölümü 99 ile bitiyor. Üstelik bu duruma o kadar alıştık ki 2,99 liralık bir ürünün neden 3 lira olmadığını çoğumuz bir kez bile sorgulamıyoruz. Oysa bu alışkanlığın arkasında, yüz yılı aşkın bir süre öncesinden kalma ilginç bir hikaye bulunuyor.
'sekognn' içerik üreticisi, 99'lu fiyatların 1879 yılında bir meyhanede başlayan hikayesini anlattı. Yazar kasanın icadından günümüz pazarlama stratejilerine kadar uzanan hikaye, pek çok kişiye aydınlanma yaşattı.
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99 ile biten fiyatların hikayesi şöyle;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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