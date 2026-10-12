Pizza da Yedi Donut da: 50 Yaşından Sonra 15 Kilo Vermesini Sağlayan Sırlarını Paylaştı

Daikeler bu yöntemin kendisi için işe yaradığını söylüyor ama kilo verme yöntemleri herkes için aynı değil. Haberde, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin de farklı beslenme planlarının kilo vermeye yardımcı olabildiğini, ama en etkili olanın kişinin sağlık ihtiyaçlarına, tercihlerine ve alışkanlığı sürdürebilmesine bağlı olduğunu belirttiği aktarıldı. Kişiye özel öneri için doktora ya da diyetisyene danışılması öneriliyor.