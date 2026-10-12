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Pizza da Yedi Donut da: 50 Yaşından Sonra 15 Kilo Vermesini Sağlayan Sırlarını Paylaştı

Pizza da Yedi Donut da: 50 Yaşından Sonra 15 Kilo Vermesini Sağlayan Sırlarını Paylaştı

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 14:33
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Katı bir diyete girmeden, sevdiğiniz yiyeceklerden vazgeçmeden kilo vermek mümkün mü? Los Angeles'ta yaşayan 63 yaşındaki Carl Daikeler, 57 yaşında belinde biriken 15 kiloyu veremeyince günün sadece iki öğününü değiştirdi. Fitness ve beslenme markası BODi'nin (eski adıyla Beachbody) kurucu ortağı ve CEO'su olan Daikeler, Fox News Digital'a yöntemini anlattı. Peki 15 kilodan nasıl kurtuldu?

Kaynak: Fox News

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Katı bir diyet yerine sadece iki öğünü değiştirdi

Katı bir diyet yerine sadece iki öğünü değiştirdi

Daikeler, sağlıklı yiyeceklere pek düşkün olmadığını açıkça söylüyor. 'Üçüncü sınıf öğrencisi gibi yiyorum, pizza bir besin grubu' diyen Daikeler, 57 yaşında belindeki 15 kiloyu veremeyince kendini kısıtlamak yerine günün iki öğününü değiştirdi. Akşam yemeğini ise serbest bıraktı.

Kahvaltıda yaklaşık 250 kalorilik bir shake içiyor

Kahvaltıda yaklaşık 250 kalorilik bir shake içiyor

Kahvaltı yerine protein, lif, prebiyotik, probiyotik ve yeşillik içeren, yaklaşık 250 kalorilik bir shake tüketiyor. İçine ıspanak ve muz da ekliyor.

Öğle yemeğinde büyük bir salata yiyor

Öğle yemeğinde büyük bir salata yiyor

Öğle yemeğinde bebek ıspanak, havuç ve tavuktan oluşan büyük bir salata hazırlıyor. Yeşilliğin tadını peynir, kuruyemiş ve dilimlenmiş çilekle gizliyor. 'Sebze tabağı yediğimi hissetmiyorum ama yiyorum' diyor.

Akşam yemeğinde canı ne isterse onu yiyor

Akşam yemeğinde canı ne isterse onu yiyor

Kahvaltı ve öğle yemeğini düzenli tuttuğu için akşam daha rahat davranabiliyor. Bunu 'diğer her şey için bir gün bileti' diye anlatıyor. Tek kuralı alkolü fazla kaçırmamak. Daikeler 15 kilo verdiğini ve geri almadığını söylüyor.

Sevdiklerinden vazgeçmek yerine porsiyonu kontrol ediyor

Sevdiklerinden vazgeçmek yerine porsiyonu kontrol ediyor

Daikeler, çok katı beslenme planlarının uzun süre sürdürülmesinin zor olduğunu ve insanların hedeflerini tamamen bıraktığını söylüyor. 'Çok kısıtlayıcı olursanız bu hayat olmaz, asıl mesele yaşamak' diyor. Pizzayı bütün yemeden de tadını çıkarabildiğini, çöreğin ise çeyreğinin yettiğini anlatıyor. Ona göre tamamını yemek ek bir keyif vermiyor.

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Herkese aynı yöntem uymayabilir

Herkese aynı yöntem uymayabilir

Daikeler bu yöntemin kendisi için işe yaradığını söylüyor ama kilo verme yöntemleri herkes için aynı değil. Haberde, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin de farklı beslenme planlarının kilo vermeye yardımcı olabildiğini, ama en etkili olanın kişinin sağlık ihtiyaçlarına, tercihlerine ve alışkanlığı sürdürebilmesine bağlı olduğunu belirttiği aktarıldı. Kişiye özel öneri için doktora ya da diyetisyene danışılması öneriliyor.

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Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
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