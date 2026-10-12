Pizza da Yedi Donut da: 50 Yaşından Sonra 15 Kilo Vermesini Sağlayan Sırlarını Paylaştı
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Katı bir diyete girmeden, sevdiğiniz yiyeceklerden vazgeçmeden kilo vermek mümkün mü? Los Angeles'ta yaşayan 63 yaşındaki Carl Daikeler, 57 yaşında belinde biriken 15 kiloyu veremeyince günün sadece iki öğününü değiştirdi. Fitness ve beslenme markası BODi'nin (eski adıyla Beachbody) kurucu ortağı ve CEO'su olan Daikeler, Fox News Digital'a yöntemini anlattı. Peki 15 kilodan nasıl kurtuldu?
Kaynak: Fox News
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Katı bir diyet yerine sadece iki öğünü değiştirdi
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Kahvaltıda yaklaşık 250 kalorilik bir shake içiyor
Öğle yemeğinde büyük bir salata yiyor
Akşam yemeğinde canı ne isterse onu yiyor
Sevdiklerinden vazgeçmek yerine porsiyonu kontrol ediyor
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Herkese aynı yöntem uymayabilir
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