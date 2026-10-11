Banyosunu Güzel Kokutmak İçin Sıvı Sabun Dökmek İsteyen Bir Kullanıcı Tuvaletin Perişan Halini Paylaştı

Günlük hayatın telaşı içinde bazen düşünmeden hareket edebiliyoruz. Bir işi kolayca halledeyim derken, saatler süren bir mesaiye dönüştürmek hepimizin başına gelmiştir. Evimizi hem temiz hem de güzel kokulu tutmak isterken ölçüyü kaçırmak nasıl bir kaos yaratıyor bunu sadece yaşayan bilir.

Banyosunu güzel kokutmak için sıvı sabun dökmek isteyen bir kullanıcı, kontrolden çıkan köpükleri görüntüledi. Suyla temizlenmesi mümkün olmayan köpük yığınını paspasla temizlemeye çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 'Güzel koksun diye sıvı sabun dökmek istemiştim...' notuyla paylaşılan görüntüler 'Gülen Gözler' filmini aratmadı.

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