Gelinim Mutfakta'nın Kaynanası Beyhan Öksüz Oğlunun Saldırı Haberini Stüdyoda Aldı

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Kanal D'nin hafta içi her gün yayınlanan yarışması Gelinim Mutfakta, kayınvalide ve gelinlerin mutfaktaki hünerlerini ve stüdyodaki tatlı sert atışmalarını ekrana taşıyor. Ancak bu kez programın gündemi mutfaktaki puanlar değil, stüdyoya ulaşan acı bir haber oldu.
Fenomen Kaynana Beyhan Öksüz'ün oğlu geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Öksüz ve gelini Yeşim korkutan haberi yarışma sırasında aldı. Set arkasında gelen 'Oğlun Erdi saldırıya uğramış!' haberi stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
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Olay, 30 Eylül'de Kadıköy'de Halitağa Caddesi'ne açılan Elmalıçeşme Sokak'ta yaşandı.
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"Oğlumu babasız büyütmeyeceğim"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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