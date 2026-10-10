Gelinim Mutfakta'nın Kaynanası Beyhan Öksüz Oğlunun Saldırı Haberini Stüdyoda Aldı

Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö., aralarında para meselesi bulunan 34 yaşındaki bir kişiyle karşı karşıya geldi. Borç nedeniyle başlayan husumet, alacaklının yanına iki kişiyi daha alarak E.Ö.'nün bulunduğu adrese gelmesiyle büyüdü. Gerginlik kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü ve ateşlenen üç kurşun E.Ö.'nün bacağına ve kalçasına isabet etti. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeden kaçan üç şüpheli asayiş ekiplerinin çalışmasıyla 1 Ekim'de yakalandı. Saldırıda kullanılan ruhsatsız silah ise bir çöp konteynerinin içinden çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden tetiği çeken kişi kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı. Diğer iki şüpheli hakkındaki karar henüz kamuoyuna yansımadı. E.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunmuyor.