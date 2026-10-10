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Gelinim Mutfakta'nın Kaynanası Beyhan Öksüz Oğlunun Saldırı Haberini Stüdyoda Aldı

Gelinim Mutfakta'nın Kaynanası Beyhan Öksüz Oğlunun Saldırı Haberini Stüdyoda Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.10.2026 - 19:14 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 19:56

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Kanal D'nin hafta içi her gün yayınlanan yarışması Gelinim Mutfakta, kayınvalide ve gelinlerin mutfaktaki hünerlerini ve stüdyodaki tatlı sert atışmalarını ekrana taşıyor. Ancak bu kez programın gündemi mutfaktaki puanlar değil, stüdyoya ulaşan acı bir haber oldu. 

Fenomen Kaynana Beyhan Öksüz'ün oğlu geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramıştı. Öksüz ve gelini Yeşim korkutan haberi yarışma sırasında aldı. Set arkasında gelen 'Oğlun Erdi saldırıya uğramış!' haberi stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. 

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Olay, 30 Eylül'de Kadıköy'de Halitağa Caddesi'ne açılan Elmalıçeşme Sokak'ta yaşandı.

Olay, 30 Eylül'de Kadıköy'de Halitağa Caddesi'ne açılan Elmalıçeşme Sokak'ta yaşandı.

Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö., aralarında para meselesi bulunan 34 yaşındaki bir kişiyle karşı karşıya geldi. Borç nedeniyle başlayan husumet, alacaklının yanına iki kişiyi daha alarak E.Ö.'nün bulunduğu adrese gelmesiyle büyüdü. Gerginlik kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü ve ateşlenen üç kurşun E.Ö.'nün bacağına ve kalçasına isabet etti. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeden kaçan üç şüpheli asayiş ekiplerinin çalışmasıyla 1 Ekim'de yakalandı. Saldırıda kullanılan ruhsatsız silah ise bir çöp konteynerinin içinden çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden tetiği çeken kişi kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı. Diğer iki şüpheli hakkındaki karar henüz kamuoyuna yansımadı. E.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunmuyor.

"Oğlumu babasız büyütmeyeceğim"

"Oğlumu babasız büyütmeyeceğim"

Haber, yarışmanın çekimleri sürerken Beyhan Öksüz'e ulaştı. Gelini Yeşim'le birlikte gözyaşları içinde hastanenin yolunu tutan Öksüz, programın en tanıdık yüzlerinden biri. İkili, 2021 sonbaharında Gelinim Mutfakta'ya ilk kez katıldıkları günden bu yana kalın çizilmiş kaşları ve lafını sakınmayan tavırlarıyla izleyicinin dikkatini çekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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