Meşhur 'Anladın Mı?' Röportajını Yapan Muhabir Ali Ergöçen O Günü Anlattı

Yerel televizyon muhabirlerinin mahalle mahalle dolaşıp vatandaşın derdini dinlediği sokak röportajları, bazen ilginç anlara sahne olabiliyor. O röportajlarda yaşanan tek bir an, yıllar geçse de hafızalardan düşmeyen bir internet klasiğine dönüşebiliyor. Özellikle sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleştiği ilk günlerde bu videolarla çok sık karşılaşıyorduk. Onlardan biri de 'Anladın mı?' repliğiyle akıllara kazınan amcanın röportajıydı.

2016 yılında Malatya'daki ER TV'de meslekte henüz birinci yılını doldurmamış bir muhabir olan Ali Ergöçen, o röportajın nasıl çekildiğini anlattı. Sürekli su ve elektrik kesintisi yaşayan mahalleliye 'Ben sizin sesiniz olacağım' diyerek yola çıkan Ergöçen'in haberi hiç beklemediği bir noktaya geldi.

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