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Meşhur 'Anladın Mı?' Röportajını Yapan Muhabir Ali Ergöçen O Günü Anlattı

Meşhur 'Anladın Mı?' Röportajını Yapan Muhabir Ali Ergöçen O Günü Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.10.2026 - 20:27 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 20:33

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Yerel televizyon muhabirlerinin mahalle mahalle dolaşıp vatandaşın derdini dinlediği sokak röportajları, bazen ilginç anlara sahne olabiliyor. O röportajlarda yaşanan tek bir an, yıllar geçse de hafızalardan düşmeyen bir internet klasiğine dönüşebiliyor. Özellikle sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleştiği ilk günlerde bu videolarla çok sık karşılaşıyorduk. Onlardan biri de 'Anladın mı?' repliğiyle akıllara kazınan amcanın röportajıydı.

2016 yılında Malatya'daki ER TV'de meslekte henüz birinci yılını doldurmamış bir muhabir olan Ali Ergöçen, o röportajın nasıl çekildiğini anlattı. Sürekli su ve elektrik kesintisi yaşayan mahalleliye 'Ben sizin sesiniz olacağım' diyerek yola çıkan Ergöçen'in haberi hiç beklemediği bir noktaya geldi.

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Bir Facebook paylaşımı, Türkiye'nin en çok bilinen röportajlarından birine dönüştü.

Bir Facebook paylaşımı, Türkiye'nin en çok bilinen röportajlarından birine dönüştü.

Çekim sonrasında görüntüleri iş yerindeki bilgisayara aktaran Ali Ergöçen, röportajı habere koymanın mümkün olmadığını, programın içine koyduğunda ise fazlasıyla komik kaldığını fark etti. Bunun üzerine kısa bir bölümü, yalnızca arkadaş çevresi görsün ve hoş bir anı olarak kalsın diye Facebook'a yükledi. Video popüler sayfalara düşünce de olanlar oldu.

Videodaki 'Anladın mı?' repliğiyle hafızalarımıza kazınan amcanın nerede olduğu da uzunca bir süre merak edildi. Kendisi geçtiğimiz yıllarda Hayrettin'in YouTube'da yayınlanan Kaos Show isimli programına konuk oldu.

O videoyu da buraya bırakalım;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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