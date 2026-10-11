Kaptan Necati Doğan 137 Gündür Pedallı Tekneyle Okyanusta Olan Fransız Maceracıyı Kurtarma Anlarını Paylaştı

Denizcilik kurallarına göre bir yardım çağrısı alan her gemi kaptanı, kendi gemisini ve mürettebatını ciddi bir tehlikeye atmayacak durumdaysa, tehlikedeki insanlara yardıma gitmekle yükümlü oluyor. Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi olarak bilinen SOLAS'ın bu kuralı, ticari gemileri de okyanusun ortasında birer kurtarma gücüne dönüştürüyor. Haliyle yalnızca sahil güvenlik birimleri değil, o sırada en yakında seyreden yük ve tanker gemileri de operasyonlara dahil olabiliyor.

Kurtarma çalışmasının ilk alarmı ABD Sahil Güvenlik'ten geldi. Fransız maceracı Didier Bovard'ın 6 metrelik pedallı teknesinin sürüklendiği, hareket edemediği ve arkasından bir fırtınanın yaklaştığı bildirildi. Bölgedeki en yakın gemi olan tanker yola çıktı ve yaklaşık dört saat boyunca arama yaptı. Yansıyan bir nesneyi fark eden mürettebat, tekneye yaklaştıktan sonra Bovard'ı düdükle uyardı, ardından atış tabancasıyla 200 metrelik ince bir halat gönderip tekneye bağladı. Dört denizci, tekneyi kontrollü biçimde geminin yanına çekti.

İletişim ise başlı başına bir meseleydi. Telsizin ekranında görülen 16 numaralı kanal, uluslararası alanda acil durum ve çağrı için ayrılmış VHF kanalı olarak kullanılıyor ve gemiler bu kanalı sürekli dinliyor. Teknedeki kişi İngilizce bilmeyince, mürettebat bir çeviri uygulaması indirip Fransızca cümleleri telefondan okuyarak iletişimi sürdürdü.

Bitkin düşen maceracıya su ve çikolata verildi, tansiyonu ölçüldü. Bovard, ardından ABD Gümrük ve Sınır Koruma ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar film sahnelerini aratmadı.