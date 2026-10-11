Kaptan Necati Doğan 137 Gündür Pedallı Tekneyle Okyanusta Olan Fransız Maceracıyı Kurtarma Anlarını Paylaştı

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Okyanusun ortasında günlerce tek başına yol almak, deneyimli denizcilerin bile hem bedenen hem zihnen sınırlarını zorlayan serüven. Kıyıdan yüzlerce kilometre uzakta değişen hava koşulları, yalnızlık ve bir yardım çağrısının karşılık bulması için geçen süre, denizdeki her kararı hayati hale getiriyor.
Kaptan Necati Doğan, Porto Riko açıklarında ABD makamlarınca telsizden kayıp olarak duyurulan ve 137 gündür denizde olan Fransız bir maceracıyı 6 saat süren arama kurtarma çalışmasıyla kurtardıkları anları paylaştı. O görüntüler, macera filmlerini aratmadı.
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Kurtarılan adam botunu denizcilere böyle gösterdi;
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Denizde yardım çağrısını duyan gemi yola çıkmak zorunda.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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