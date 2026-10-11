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Kaptan Necati Doğan 137 Gündür Pedallı Tekneyle Okyanusta Olan Fransız Maceracıyı Kurtarma Anlarını Paylaştı

Kaptan Necati Doğan 137 Gündür Pedallı Tekneyle Okyanusta Olan Fransız Maceracıyı Kurtarma Anlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 11:45

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Okyanusun ortasında günlerce tek başına yol almak, deneyimli denizcilerin bile hem bedenen hem zihnen sınırlarını zorlayan serüven. Kıyıdan yüzlerce kilometre uzakta değişen hava koşulları, yalnızlık ve bir yardım çağrısının karşılık bulması için geçen süre, denizdeki her kararı hayati hale getiriyor. 

Kaptan Necati Doğan, Porto Riko açıklarında ABD makamlarınca telsizden kayıp olarak duyurulan ve 137 gündür denizde olan Fransız bir maceracıyı 6 saat süren arama kurtarma çalışmasıyla kurtardıkları anları paylaştı. O görüntüler, macera filmlerini aratmadı. 

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Kurtarılan adam botunu denizcilere böyle gösterdi;

Denizde yardım çağrısını duyan gemi yola çıkmak zorunda.

Denizde yardım çağrısını duyan gemi yola çıkmak zorunda.

Denizcilik kurallarına göre bir yardım çağrısı alan her gemi kaptanı, kendi gemisini ve mürettebatını ciddi bir tehlikeye atmayacak durumdaysa, tehlikedeki insanlara yardıma gitmekle yükümlü oluyor. Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi olarak bilinen SOLAS'ın bu kuralı, ticari gemileri de okyanusun ortasında birer kurtarma gücüne dönüştürüyor. Haliyle yalnızca sahil güvenlik birimleri değil, o sırada en yakında seyreden yük ve tanker gemileri de operasyonlara dahil olabiliyor.

Kurtarma çalışmasının ilk alarmı ABD Sahil Güvenlik'ten geldi. Fransız maceracı Didier Bovard'ın 6 metrelik pedallı teknesinin sürüklendiği, hareket edemediği ve arkasından bir fırtınanın yaklaştığı bildirildi. Bölgedeki en yakın gemi olan tanker yola çıktı ve yaklaşık dört saat boyunca arama yaptı. Yansıyan bir nesneyi fark eden mürettebat, tekneye yaklaştıktan sonra Bovard'ı düdükle uyardı, ardından atış tabancasıyla 200 metrelik ince bir halat gönderip tekneye bağladı. Dört denizci, tekneyi kontrollü biçimde geminin yanına çekti.

İletişim ise başlı başına bir meseleydi. Telsizin ekranında görülen 16 numaralı kanal, uluslararası alanda acil durum ve çağrı için ayrılmış VHF kanalı olarak kullanılıyor ve gemiler bu kanalı sürekli dinliyor. Teknedeki kişi İngilizce bilmeyince, mürettebat bir çeviri uygulaması indirip Fransızca cümleleri telefondan okuyarak iletişimi sürdürdü.

Bitkin düşen maceracıya su ve çikolata verildi, tansiyonu ölçüldü. Bovard, ardından ABD Gümrük ve Sınır Koruma ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar film sahnelerini aratmadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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