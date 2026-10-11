Florida'daki Bir Anne Kasırga Gelmeden Evlerinde Yaptıkları Hazırlığı Paylaştı

Florida'da kasırga mevsimi geldi. Bu dönem kıyı kasabalarında yaşayanlar için her yıl aynı hazırlık telaşını getiriyor. Son günlerde Isaias kasırgasının Florida'nın kuzeybatısındaki Panhandle bölgesinde karaya çıkması, bölgede büyük bir telaş başlattı. Bu yüzden hem orada yaşayanlar hem de yetkililer çeşitli hazırlıklar yapıyor.

'nesli_chronicless' isimli kullanıcı, kasırganın gelmesine saatler kala evinin tahtalarla kapattığı kapısına 'Yağmacılar vurulacaktır' yazdığı, çocuklarını son kez kumsala götürdüğü bir gününü kameraya aldı. 'Hamurabi kanunları Florida kanunlarının yanında biraz yumuşak kalıyor' diyen kullanıcının bu yazısı izleyenleri hem güldürdü hem ürküttü.

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