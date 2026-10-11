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Florida'daki Bir Anne Kasırga Gelmeden Evlerinde Yaptıkları Hazırlığı Paylaştı

Florida'daki Bir Anne Kasırga Gelmeden Evlerinde Yaptıkları Hazırlığı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 08:39

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Florida'da kasırga mevsimi geldi. Bu dönem kıyı kasabalarında yaşayanlar için her yıl aynı hazırlık telaşını getiriyor. Son günlerde Isaias kasırgasının Florida'nın kuzeybatısındaki Panhandle bölgesinde karaya çıkması, bölgede büyük bir telaş başlattı. Bu yüzden hem orada yaşayanlar hem de yetkililer çeşitli hazırlıklar yapıyor.

'nesli_chronicless' isimli kullanıcı, kasırganın gelmesine saatler kala evinin tahtalarla kapattığı kapısına 'Yağmacılar vurulacaktır' yazdığı, çocuklarını son kez kumsala götürdüğü bir gününü kameraya aldı. 'Hamurabi kanunları Florida kanunlarının yanında biraz yumuşak kalıyor' diyen kullanıcının bu yazısı izleyenleri hem güldürdü hem ürküttü.

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Peki Florida'da 'yağmacılar vurulacaktır' yazıları ne anlama geliyor?

Peki Florida'da 'yağmacılar vurulacaktır' yazıları ne anlama geliyor?

Kasırga öncesi tahtalarla kapatılan evlerin üzerine bu tür uyarılar yazmak Florida'da yeni bir görüntü değil. 2018'de Michael Kasırgası'nın ardından bazı bölgelerde de 'Looters will be shot' yani 'Yağmacılar vurulacaktır' yazılı tabelalar görülmüştü. Pek çok kişi evini boşaltıp bölgeden uzaklaştığından yetkililer, yağmacıların evleri ve iş yerlerini hedef aldığını duyurmuştu. 2022'deki Ian Kasırgası'nın ardından ilçenin yetkilisi olan Carmine Marceno da yağmacılara sert uyarılarda bulunmuştu.

Peki bu yazılar hukuki bir yetki veriyor mu? Hayır. Florida yasalarında ölümcül güç, ancak kişi ölüm ya da ağır yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna makul biçimde inandığında ya da zorla işlenen bir suçu engellemek için kullanılabiliyor. Bir eve zorla ve izinsiz girilmesi durumunda ise kişinin bu korkuyu taşıdığı varsayılıyor. Yani bir tabela ya da bahçeye adım atmak tek başına ateş etmeyi haklı kılmıyor. Her olay, tek tek koşullarına göre değerlendiriliyor. Kısacası bu yazılar, hukuki bir yetkiden çok kasırga öncesinde yağmacılara verilen caydırıcı bir mesaj niteliği taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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