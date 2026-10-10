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Hollanda'lı Bir Tasarımcı Türkiye'de Son 50 Yılda Yaşanan 4 Bin 103 Depremi Üç Boyutlu Gösterdi

Hollanda'lı Bir Tasarımcı Türkiye'de Son 50 Yılda Yaşanan 4 Bin 103 Depremi Üç Boyutlu Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.10.2026 - 21:11 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 21:37

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Türkiye Anadolu, Arap ve Avrasya levhalarının buluştuğu, Kuzey ve Doğu Anadolu fay hatlarının tam üzerinde yer alan bir ülke olduğu için depremler ne yazık ki hayatımızın gerçeklerinden biri. Bu sebeple çok büyük acılar da yaşadık. 1999 Marmara ve Düzce depremlerinden 2023 Kahramanmaraş depremlerine uzanan büyük afetlerin dışında, yer kabuğunda sayısız sarsıntı yaşanıyor. 

Hollanda'da yaşayan 3D tasarımcısı Milos Türkiye'de son 50 yılda meydana gelen 4 bin 103 depremi üç boyutlu olarak görselleştirdi. Hollandalı tasarımcının hazırladığı bu çalışma, depremlerin konumlarını harita üzerinde tek tek göstererek ülkenin sismik geçmişini gözler önüne serdi. 

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Ortaya çıkan 3 boyutlu görüntü yaşanan acıları tekrar hatırlatırken, "Depreme gerçekten hazır mıyız?" sorusunu da yeniden akıllara getirdi.

Ortaya çıkan 3 boyutlu görüntü yaşanan acıları tekrar hatırlatırken, "Depreme gerçekten hazır mıyız?" sorusunu da yeniden akıllara getirdi.

Türkiye topraklarının büyük bölümü, kuzeyde Avrasya, güneydoğuda Arap levhası arasında sıkışan küçük bir parça olan Anadolu levhası üzerinde yer alıyor. Arap levhasının her yıl kuzeye doğru ilerlemesi Anadolu'yu batıya doğru itiyor. Bu hareketin yükünü ise iki büyük fay hattı taşıyor. Karadeniz kıyısına paralel uzanan yaklaşık 1.500 kilometrelik Kuzey Anadolu Fayı ile güneydoğuda Hatay'dan Karlıova'ya uzanan Doğu Anadolu Fayı, ülkenin sismik hareketliliğinin ana kaynakları olarak biliniyor.

Üç boyutlu çalışmada 4 ve üzeri büyüklüğündeki depremler yer aldığı için ortaya çıkan 4 bin 103 sayısı, bu hareketliliğin ne kadar yoğun olduğunu da gösteriyor. 1976'dan başlayan görüntülerde haritadaki parlak noktalar yıllar geçtikçe çoğalırken, 1999'da Marmara ve Düzce'de yaşanan büyük depremlerin Kuzey Anadolu Fayı boyunca iz bıraktığı görüldü. 6 Şubat 2023'te ise Pazarcık merkezli 7,8 ve Elbistan merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremler, Kahramanmaraş çevresini haritanın en parlak noktasına dönüştürdü. Videonun son bölümünde, 50 yılda açığa çıkan enerjinin hangi bölgelerde yoğunlaştığı turuncu sütunlarla gösterildi ve bu sütunların ülkenin hemen her yerini kapladığı görüldü. Haliyle bu veriler, ülkemizde depreme dayanıklı yapılar kurmanın ve her an hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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