Hollanda'lı Bir Tasarımcı Türkiye'de Son 50 Yılda Yaşanan 4 Bin 103 Depremi Üç Boyutlu Gösterdi

Türkiye Anadolu, Arap ve Avrasya levhalarının buluştuğu, Kuzey ve Doğu Anadolu fay hatlarının tam üzerinde yer alan bir ülke olduğu için depremler ne yazık ki hayatımızın gerçeklerinden biri. Bu sebeple çok büyük acılar da yaşadık. 1999 Marmara ve Düzce depremlerinden 2023 Kahramanmaraş depremlerine uzanan büyük afetlerin dışında, yer kabuğunda sayısız sarsıntı yaşanıyor.

Hollanda'da yaşayan 3D tasarımcısı Milos Türkiye'de son 50 yılda meydana gelen 4 bin 103 depremi üç boyutlu olarak görselleştirdi. Hollandalı tasarımcının hazırladığı bu çalışma, depremlerin konumlarını harita üzerinde tek tek göstererek ülkenin sismik geçmişini gözler önüne serdi.

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