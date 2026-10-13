Bangladeş'te Bir Üniversitede Aniden Hızlanan Yürüyen Merdiven Faciaya Davetiye Çıkarttı

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Kampüslerden alışveriş merkezlerine, metro istasyonlarından havalimanlarına kadar pek çok yerde yürüyen merdivenleri çoğu zaman hiç düşünmeden kullanıyoruz. Sabit bir hızla ilerleyen basamaklara güvenip telefonumuza bakarken ya da arkadaşımızla sohbet ederken, hiçbirimizin aklına bu mekanizmanın arkasındaki sistem gelmiyor doğal olarak.
Bangladeş'in başkenti Dhaka'daki BRAC Üniversitesi'nde, üzerinde onlarca öğrencinin bulunduğu yürüyen merdiven aniden hızlandı. Alt katta toplanan kalabalık ne olduğunu anlamaya çalışırken, o anlar izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Şans eseri hiçbir yaralanma yaşanmadı.
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Yürüyen merdivenlerin bir anda durmasına alışığız fakat hızlanma nasıl mümkün olabiliyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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