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Fotoğraf Çekimi Yapan Fatih Altaylı Kendini Aslan Sanan Köpeğin Mandaları Kovaladığı Anları Yakaladı

Fotoğraf Çekimi Yapan Fatih Altaylı Kendini Aslan Sanan Köpeğin Mandaları Kovaladığı Anları Yakaladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.10.2026 - 13:30 Son Güncelleme: 11.10.2026 - 13:35

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Köpekler, söz konusu sevdiklerini ve bulundukları alanı korumak olduğunda kendilerinden kat kat büyük canlılara karşı bile hiç çekinmeden atılabiliyor. Bu cesaretleriyle tanınan köpekler ülkemizde yüzyıllardır çobanların yanında sürüleri bekliyor. Fakat bazen gösterdikleri cesaret gerçekten boylarını aşabiliyor. 

Fatih Altaylı arazide fotoğraf çekimi yaparken karşılaştığı ilginç anları paylaştı. Dereye doğru ilerleyen manda sürüsünün peşinden bir köpeğin var gücüyle koştuğu, mandaların ise son sürat kaçtığı görüldü. Görüntüler belgesellerde bizon sürüsünü kovalayan aslanları aratmadı. Korkuyla kaçan mandaların arkasından daha tehlikeli bir canlı beklerken bir köpeğin belirmesi, izleyenleri güldürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DeWJdk...
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"Kendini aslan zannetti, yaban mandasını kovalıyor"

"Kendini aslan zannetti, yaban mandasını kovalıyor"

Köpeklerin atası olan kurtlar, avlarını hareket eden bir şeyi kovalayarak yakalıyordu. Evcilleştirme sürecinde bu içgüdü bazı ırklarda bilinçli olarak azaltılırken, bazılarında ise çalışma özelliği olarak korundu. Haliyle sürü korumak ya da sürü gütmek için yetiştirilen köpeklerde, hareket eden hayvanın peşine düşme isteği oldukça güçlü olabiliyor. Boyut farkı ise bu içgüdünün önünde çoğu zaman engel olmuyor. Mandalar ise iri cüsselerine rağmen genellikle sakin ve uysal hayvanlar olarak biliniyor. Ter bezleri az olduğu için günün sıcak saatlerinde serinlemek üzere suya girmeyi de çok seviyorlar. Bu yüzden nehir ve dere kenarlarında sürü halinde görülmeleri oldukça olağan.

Gazeteci Fatih Altaylı da arazide otomobil çekimi yaparken tam olarak böyle bir ana denk geldi. YouTube kanalında yayınlanan 'Direksiyonda Teke Tek' adlı otomobil programı için çekim yapan Altaylı bir anda kendini bir koşuşturmacanın ortasında buldu. Köpeğin o cesur anlarını 'Kendini aslan zannetti' diyen Altaylı'nın videosu doğa tutkunlarının beğenisini topladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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