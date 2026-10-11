Fotoğraf Çekimi Yapan Fatih Altaylı Kendini Aslan Sanan Köpeğin Mandaları Kovaladığı Anları Yakaladı

Köpeklerin atası olan kurtlar, avlarını hareket eden bir şeyi kovalayarak yakalıyordu. Evcilleştirme sürecinde bu içgüdü bazı ırklarda bilinçli olarak azaltılırken, bazılarında ise çalışma özelliği olarak korundu. Haliyle sürü korumak ya da sürü gütmek için yetiştirilen köpeklerde, hareket eden hayvanın peşine düşme isteği oldukça güçlü olabiliyor. Boyut farkı ise bu içgüdünün önünde çoğu zaman engel olmuyor. Mandalar ise iri cüsselerine rağmen genellikle sakin ve uysal hayvanlar olarak biliniyor. Ter bezleri az olduğu için günün sıcak saatlerinde serinlemek üzere suya girmeyi de çok seviyorlar. Bu yüzden nehir ve dere kenarlarında sürü halinde görülmeleri oldukça olağan.

Gazeteci Fatih Altaylı da arazide otomobil çekimi yaparken tam olarak böyle bir ana denk geldi. YouTube kanalında yayınlanan 'Direksiyonda Teke Tek' adlı otomobil programı için çekim yapan Altaylı bir anda kendini bir koşuşturmacanın ortasında buldu. Köpeğin o cesur anlarını 'Kendini aslan zannetti' diyen Altaylı'nın videosu doğa tutkunlarının beğenisini topladı.