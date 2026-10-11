Fotoğraf Çekimi Yapan Fatih Altaylı Kendini Aslan Sanan Köpeğin Mandaları Kovaladığı Anları Yakaladı

Köpekler, söz konusu sevdiklerini ve bulundukları alanı korumak olduğunda kendilerinden kat kat büyük canlılara karşı bile hiç çekinmeden atılabiliyor. Bu cesaretleriyle tanınan köpekler ülkemizde yüzyıllardır çobanların yanında sürüleri bekliyor. Fakat bazen gösterdikleri cesaret gerçekten boylarını aşabiliyor.
Fatih Altaylı arazide fotoğraf çekimi yaparken karşılaştığı ilginç anları paylaştı. Dereye doğru ilerleyen manda sürüsünün peşinden bir köpeğin var gücüyle koştuğu, mandaların ise son sürat kaçtığı görüldü. Görüntüler belgesellerde bizon sürüsünü kovalayan aslanları aratmadı. Korkuyla kaçan mandaların arkasından daha tehlikeli bir canlı beklerken bir köpeğin belirmesi, izleyenleri güldürdü.
"Kendini aslan zannetti, yaban mandasını kovalıyor"
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