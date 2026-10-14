Bir Afrikalı, Ülkesinde İçme Suyunu Toprak Küp ve Islak Kumla Nasıl Soğuttuklarını Gösterdi

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Elektriğin ya da buzdolabının her yerde kolayca bulunamadığı sıcak bölgelerde insanlar, içme suyunu serin tutmanın akıllıca yollarını yıllardır doğanın kendi kurallarında buluyor. Gözenekli topraktan yapılan küpler ve ıslak kum gibi en basit malzemeler, bazen bir buzdolabının yerini tutacak kadar iş görebiliyor.
'kham_salim' isimli kullanıcı, 'Afrika usulü buzdolabı' olarak tanıttığı düzeneği paylaştı. Altında ıslak kumla dolu bir kova bulunan toprak küpten bir bardak su içen kullanıcı, suyun gerçekten buzdolabından çıkmış gibi soğuk olduğunu söyleyip 'Afrika'dan da bazı icatlar var' dedi. Neşeli tepkisi izleyenlerin dikkatini çekti.
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Peki toprak küp suyu nasıl soğutuyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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