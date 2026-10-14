Bir Afrikalı, Ülkesinde İçme Suyunu Toprak Küp ve Islak Kumla Nasıl Soğuttuklarını Gösterdi

Sıcak bölgelerde toprak küpte saklanan suyun serinliği, aslında basit bir fizik kuralına dayanıyor. Gözenekli toprak, içindeki suyu tamamen hapsetmeyen bir malzeme. Küpe konan su zamanla çok ince bir tabaka halinde dış yüzeye sızıyor ve orada buharlaşıyor. Buharlaşan su, bunun için gereken ısıyı küpün ve içindeki suyun kendisinden aldığı için sıcaklık düşüyor. Tıpkı terleyen vücudumuzun serinlemesi gibi. Videodaki gibi ıslak kumla dolu bir kovanın kullanılması da buharlaşmanın sürmesi için gereken nemi uzun süre koruyor.

Bilimdeki adıyla buharlaşmalı soğutma, sıcak ve kuru havada çok daha iyi çalışıyor. Zira hava ne kadar kuruysa buharlaşma o kadar hızlı gerçekleşiyor. Nemli havada ise bu etki belirgin biçimde azalıyor.

Benzer bir düzenek Nijeryalı öğretmen Mohammed Bah Abba tarafından da geliştirilmişti. İç içe geçirilen iki toprak küpün arasına ıslak kum konan 'pot-in-pot' soğutucu, içindekileri elektriksiz biçimde 14 dereceye kadar daha serin tutabiliyor. Abba bu buluşuyla Rolex Girişimcilik Ödülü'nü kazanmıştı. Basit görünen bu düzenekler, modern dünyaya enerjiye ihtiyaç duymadan da serinlemenin mümkün olduğunu hatırlatıyor.