Zanzibar'da Zengin Evi Nasıl Olur? Türk Gezgin Afrika'da Durumu İyi Birinin Evini Gezdi

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki yaşam şartları ve refah standartları kişiden kişiye göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Batı toplumlarında veya gelişmekte olan ülkelerde 'orta sınıf' veya 'zenginlik' olarak tanımlanan kavramlar, dünyanın farklı bölgelerinde tamamen başka gerçekliklere karşılık gelebiliyor. Özellikle Afrika kıtasındaki sosyoekonomik yapı, günlük yaşam eşyalarından barınma koşullarına kadar alışılagelmiş standartların çok dışında bir tablo sunuyor.
Gezgin Tolga Öztürk, Zanzibar'da dikkat çeken bir ev ziyareti gerçekleştirdi. Öztürk, Afrika standartlarına göre durumu iyi olan ve yaklaşık 10 kişinin bir arada yaşadığı söylenen yerel bir ailenin evini adım adım gezerek takipçileriyle paylaştı. Evin bölgedeki diğer yapılara kıyasla 'durumu iyi' olarak nitelendirilmesi izleyenleri uzun uzun düşündürdü.
Videoda görüldüğü üzere, Zanzibar'da durumu iyi olarak nitelendirilen evde kırık ekranlı bir televizyon, yer yatakları, beton sıvalı pürüzsüz duvarlar, elektrik prizleri ve tuvalet bulunuyor.
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