Zanzibar'da Zengin Evi Nasıl Olur? Türk Gezgin Afrika'da Durumu İyi Birinin Evini Gezdi

Dışarıdan bakıldığında son derece mütevazı ve eksik görünen bu şartların bölgede 'zenginlik' veya 'iyi durum' göstergesi sayılması, Afrika'daki altyapı ve ekonomik imkanların sınırlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bölgede halkın büyük bir bölümünün elektrik, temiz su ve hijyenik tuvalet imkanlarına erişmekte zorlandığı düşünüldüğünde; betonarme bir çatıya, elektrik prizine ve kendine ait bir tuvalet alanına sahip olmak bile önemli bir ayrıcalık kabul ediliyor.

Zanzibar ekonomisi büyük oranda baharat üretimi, balıkçılık ve turizme dayanıyor. Ancak turizmden elde edilen gelirlerin yerel halka adil bir şekilde dağılamaması, ada genelinde derin bir gelir adaletsizliği yaratıyor. İklim şartları, malzeme tedarikindeki zorluklar ve yüksek maliyetler nedeniyle evlerin yapımında genellikle mercan taşları, çamur ve beton bloklar kullanılıyor. Birçok evde ahşap mobilya veya standart karyola bulunmazken, sünger yatakların doğrudan yere serilmesi sıkça karşılaşılan bir durum.

Evin odalarını gezmeye devam ettiğimizde ahşap gardıropların, cibinlikli yatakların ve mutfak eşyalarının varlığı dikkat çekiyor. Bu eşyalar Batı dünyasında sıradan ev gereçleri olarak görülse de Zanzibar köylerinde bir refah ve prestij sembolü sayılıyor. Yaşam standartlarının bölgesel olarak ne kadar büyük farklılıklar gösterebileceğini kanıtlayan bu görüntüler, izleyenlere hem coğrafi şartların hem de ekonomik imkanların hayat kalitesi üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha sorgulatıyor.