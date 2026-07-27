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Zanzibar'da Zengin Evi Nasıl Olur? Türk Gezgin Afrika'da Durumu İyi Birinin Evini Gezdi

Zanzibar'da Zengin Evi Nasıl Olur? Türk Gezgin Afrika'da Durumu İyi Birinin Evini Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2026 - 14:06 Son Güncelleme: 27.07.2026 - 14:08

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Dünyanın farklı coğrafyalarındaki yaşam şartları ve refah standartları kişiden kişiye göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Batı toplumlarında veya gelişmekte olan ülkelerde 'orta sınıf' veya 'zenginlik' olarak tanımlanan kavramlar, dünyanın farklı bölgelerinde tamamen başka gerçekliklere karşılık gelebiliyor. Özellikle Afrika kıtasındaki sosyoekonomik yapı, günlük yaşam eşyalarından barınma koşullarına kadar alışılagelmiş standartların çok dışında bir tablo sunuyor.

Gezgin Tolga Öztürk, Zanzibar'da dikkat çeken bir ev ziyareti gerçekleştirdi. Öztürk, Afrika standartlarına göre durumu iyi olan ve yaklaşık 10 kişinin bir arada yaşadığı söylenen yerel bir ailenin evini adım adım gezerek takipçileriyle paylaştı. Evin bölgedeki diğer yapılara kıyasla 'durumu iyi' olarak nitelendirilmesi izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

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Videoda görüldüğü üzere, Zanzibar'da durumu iyi olarak nitelendirilen evde kırık ekranlı bir televizyon, yer yatakları, beton sıvalı pürüzsüz duvarlar, elektrik prizleri ve tuvalet bulunuyor.

Videoda görüldüğü üzere, Zanzibar'da durumu iyi olarak nitelendirilen evde kırık ekranlı bir televizyon, yer yatakları, beton sıvalı pürüzsüz duvarlar, elektrik prizleri ve tuvalet bulunuyor.

Dışarıdan bakıldığında son derece mütevazı ve eksik görünen bu şartların bölgede 'zenginlik' veya 'iyi durum' göstergesi sayılması, Afrika'daki altyapı ve ekonomik imkanların sınırlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bölgede halkın büyük bir bölümünün elektrik, temiz su ve hijyenik tuvalet imkanlarına erişmekte zorlandığı düşünüldüğünde; betonarme bir çatıya, elektrik prizine ve kendine ait bir tuvalet alanına sahip olmak bile önemli bir ayrıcalık kabul ediliyor.

Zanzibar ekonomisi büyük oranda baharat üretimi, balıkçılık ve turizme dayanıyor. Ancak turizmden elde edilen gelirlerin yerel halka adil bir şekilde dağılamaması, ada genelinde derin bir gelir adaletsizliği yaratıyor. İklim şartları, malzeme tedarikindeki zorluklar ve yüksek maliyetler nedeniyle evlerin yapımında genellikle mercan taşları, çamur ve beton bloklar kullanılıyor. Birçok evde ahşap mobilya veya standart karyola bulunmazken, sünger yatakların doğrudan yere serilmesi sıkça karşılaşılan bir durum.

Evin odalarını gezmeye devam ettiğimizde ahşap gardıropların, cibinlikli yatakların ve mutfak eşyalarının varlığı dikkat çekiyor. Bu eşyalar Batı dünyasında sıradan ev gereçleri olarak görülse de Zanzibar köylerinde bir refah ve prestij sembolü sayılıyor. Yaşam standartlarının bölgesel olarak ne kadar büyük farklılıklar gösterebileceğini kanıtlayan bu görüntüler, izleyenlere hem coğrafi şartların hem de ekonomik imkanların hayat kalitesi üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha sorgulatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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