Afrika Kıtasını İkiye Bölecek Çatlak: Yer Kabuğu 13 Kilometreye Kadar İncelmiş

Araştırmacılar, Türkana Rift'te yer kabuğunun kritik bir incelme aşamasına ulaştığını tespit etti. Rift ekseninde yer kabuğu, 35 kilometrelik çevre kalınlığın aksine 12,7 kilometreye kadar incelmiş. Jeologların 'necking' adını verdiği bu evrede kabuk, iki ucundan çekilen bir şekerlemenin ortası gibi giderek inceliyor. Bu aşamanın yaklaşık 4 milyon yıl önce belirginleştiği düşünülüyor. Bu da bölgeyi, kıtadan tamamen kopmaya normalden çok daha yatkın hale getiriyor. Ekip lideri Christian Rowan, rift sürecinin önceden sanılandan çok daha ileri olduğunu belirtiyor.