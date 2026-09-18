Afrika Kıtasını İkiye Bölecek Çatlak: Yer Kabuğu 13 Kilometreye Kadar İncelmiş
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Doğu Afrika'nın altında milyonlarca yıldır yer alan çatlak, beklenenden çok daha ileri bir aşamaya gelmiş. Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, Kenya ile Etiyopya arasındaki Türkana Rift bölgesinde yer kabuğunun 13 kilometreye kadar incelmiş olduğunu belirledi. Bu da Afrika'nın Nubia tarafı ile Somali levhası da yılda yaklaşık 4,7 milimetre hızla birbirinden uzaklaştığını kanıtlıyor. Peki, Afrika kıtası ikiye mi bölünecek? Ne zaman?
İşte detaylar.
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Yer Kabuğu 13 Kilometreye Kadar İncelmiş
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Afrika ve Somali Levhaları Birbirinden Uzaklaşıyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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