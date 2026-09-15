116 Metrelik Dev Ağaç: Dünyanın En Uzun Ağacı Hyperion’un Yeri Sır Gibi Saklanıyor!

Hyperion bir Sahil Sekoyası (Coast Redwood - Sequoia sempervirens). Guinness World Records'un resmi kayıtlarına göre, 25 Ağustos 2006'da doğa araştırmacıları Chris Atkins ve Michael Taylor tarafından keşfedildi. Ağacın boyu en son 2019'da ölçüldü ve 116,07 metre (380 fit 9,7 inç) olarak tescillendi. Tahmini yaşı ise 600 ila 800 arasında.

Hyperion'un Boyu ise Görenleri Şaşırtıyor!

116 metrelik bu boy, ortalama bir gökdelen kat yüksekliğine göre hesaplandığında yaklaşık 38-40 kata denk geliyor. Yani Hyperion'un dibinde durup tepesine bakmaya çalıştığınızı düşünün, karşınıza neredeyse orta ölçekli bir gökdelen çıkıyor.