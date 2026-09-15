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116 Metrelik Dev Ağaç: Dünyanın En Uzun Ağacı Hyperion’un Yeri Sır Gibi Saklanıyor!

116 Metrelik Dev Ağaç: Dünyanın En Uzun Ağacı Hyperion’un Yeri Sır Gibi Saklanıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 09:59
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ABD'deki Redwood Ulusal Parkı'nın bir köşesinde, gökyüzüne 116 metre boyunda uzanan bir dev var. Adı Hyperion! Dünyanın resmi olarak tescillenmiş en uzun yaşayan ağacı ünvanını taşıyor. Peki bu kadar etkileyici bir ağaç neden haritalarda yok, tam olarak nerede olduğu neden söylenmiyor? 

İşte detaylar. 

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Dünyanın En Uzun Ağacı Nasıl Bulundu?

Dünyanın En Uzun Ağacı Nasıl Bulundu?

Hyperion bir Sahil Sekoyası (Coast Redwood - Sequoia sempervirens). Guinness World Records'un resmi kayıtlarına göre, 25 Ağustos 2006'da doğa araştırmacıları Chris Atkins ve Michael Taylor tarafından keşfedildi. Ağacın boyu en son 2019'da ölçüldü ve 116,07 metre (380 fit 9,7 inç) olarak tescillendi. Tahmini yaşı ise 600 ila 800 arasında. 

Hyperion'un Boyu ise Görenleri Şaşırtıyor! 

116 metrelik bu boy, ortalama bir gökdelen kat yüksekliğine göre hesaplandığında yaklaşık 38-40 kata denk geliyor. Yani Hyperion'un dibinde durup tepesine bakmaya çalıştığınızı düşünün, karşınıza neredeyse orta ölçekli bir gökdelen çıkıyor.

Peki Neden Yeri Bu Kadar Gizli Tutuluyor?

Peki Neden Yeri Bu Kadar Gizli Tutuluyor?

Smithsonian Magazine'in haberine göre, ağacın konumu duyulduktan sonra o kadar çok ziyaretçi patikadan çıkıp ağacı aramaya başlamış ki çevredeki orman ciddi şekilde zarar görmüş. Bunun üzerine yetkililer bölgeyi 'kapalı alan' ilan etmiş ve tam konumu resmi olarak açıklamama kararı almış. 

Yaklaşana Ceza Var

Hyperion'un bulunduğu koruma alanına izinsiz girenleri 5.000 dolara kadar para cezası veya 6 aya kadar hapis cezası bekliyor. Bu nedenle dünyanın en uzun ağacını yakından görmek isteyenlerin bölgeye ulaşması artık mümkün değil.

Hyperion'un hikâyesi, doğanın en etkileyici örneklerinin bile insan müdahalesiyle ne kadar kolay zarar görebileceğini gösteriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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