116 Metrelik Dev Ağaç: Dünyanın En Uzun Ağacı Hyperion’un Yeri Sır Gibi Saklanıyor!
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ABD'deki Redwood Ulusal Parkı'nın bir köşesinde, gökyüzüne 116 metre boyunda uzanan bir dev var. Adı Hyperion! Dünyanın resmi olarak tescillenmiş en uzun yaşayan ağacı ünvanını taşıyor. Peki bu kadar etkileyici bir ağaç neden haritalarda yok, tam olarak nerede olduğu neden söylenmiyor?
İşte detaylar.
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Dünyanın En Uzun Ağacı Nasıl Bulundu?
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Peki Neden Yeri Bu Kadar Gizli Tutuluyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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