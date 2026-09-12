20 Fidanla Başlayan Tarım İmparatorluğu: İlk Hasatla Araba Aldı, 30 Yılda Zengin Oldu
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Paraná’da yaşayan çiftçi João Costa, kahve üretimi yaptığı araziye yalnızca 20 avokado ağacı dikerek küçük bir deneme yaptı. Bu basit deneme sayesinde Costa'nın hayatımı tümüyle değişti. Zamanla avokadoya daha fazla alan ayırmaya karar veren çiftçi, şimdi yılda 400 tonun üzerinde üretim yapıyor.
İşte detaylar.
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Her Şey 20 Ağaçla Başladı
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600 Ağaçtan 400 Tonun Üzerinde Ürün
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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