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20 Fidanla Başlayan Tarım İmparatorluğu: İlk Hasatla Araba Aldı, 30 Yılda Zengin Oldu

20 Fidanla Başlayan Tarım İmparatorluğu: İlk Hasatla Araba Aldı, 30 Yılda Zengin Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 16:39
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Paraná’da yaşayan çiftçi João Costa, kahve üretimi yaptığı araziye yalnızca 20 avokado ağacı dikerek küçük bir deneme yaptı. Bu basit deneme sayesinde Costa'nın hayatımı tümüyle değişti. Zamanla avokadoya daha fazla alan ayırmaya karar veren çiftçi, şimdi yılda 400 tonun üzerinde üretim yapıyor. 

İşte detaylar. 

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Her Şey 20 Ağaçla Başladı

Her Şey 20 Ağaçla Başladı

Costa, Paraná’nın Apucarana bölgesindeki yaklaşık 18 alqueirelik arazisinde kahve üretimi yaparken avokadoyu denemeye karar verdi. Yaklaşık 44 hektarlık bu arazideki ilk avokado denemesi, 30 yıldan fazla önce yalnızca 20 ağaçla yapıldı.

İlk hasat, onun için sıradan bir tarımsal deneme olmaktan çıktı. Costa’nın kendi anlatımına göre 20 ağaçtan elde ettiği gelir, sıfır kilometre bir otomobil almaya yetti. Bu sonuç, avokadonun arazide daha fazla yer bulmasının önünü açtı.

Kahvenin Yerini Avokado Aldı

Avokadodan aldığı sonuç Costa’yı kahveden tamamen koparmasa da üretim tercihini değiştirdi. Küçük bir kahve alanını korurken arazinin giderek daha büyük bölümünü avokadoya ayırmaya başladı.

Margarida ve Quintal çeşitlerini yetiştiren çiftçi, daha sonra Breda çeşidini de üretime eklemeyi planladı. Yani bugün geriye dönüp bakıldığında büyük bir avokado bahçesi gibi görünen üretimin başlangıcı, 1990’ların başında yapılan küçük bir denemeye dayanıyor.

600 Ağaçtan 400 Tonun Üzerinde Ürün

600 Ağaçtan 400 Tonun Üzerinde Ürün

Costa, 2021’de üretimini daha da büyütmek için 400 yeni avokado fidanı sipariş etti ve yıl sonunda 1.000 ağacı aşmayı hedeflediğini açıkladı. Lidianópolis’taki başka arazisinde de üretime geçmiş 75 avokado ağacı bulunuyordu. 

Böylece 30 yılı aşkın süre önce yalnızca 20 ağaçla başlayan üretim, 2021’e gelindiğinde 600 ağaçtan yılda 400 tonun üzerinde ürün alınan bir işe dönüştü.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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