20 Fidanla Başlayan Tarım İmparatorluğu: İlk Hasatla Araba Aldı, 30 Yılda Zengin Oldu

Costa, Paraná’nın Apucarana bölgesindeki yaklaşık 18 alqueirelik arazisinde kahve üretimi yaparken avokadoyu denemeye karar verdi. Yaklaşık 44 hektarlık bu arazideki ilk avokado denemesi, 30 yıldan fazla önce yalnızca 20 ağaçla yapıldı.

İlk hasat, onun için sıradan bir tarımsal deneme olmaktan çıktı. Costa’nın kendi anlatımına göre 20 ağaçtan elde ettiği gelir, sıfır kilometre bir otomobil almaya yetti. Bu sonuç, avokadonun arazide daha fazla yer bulmasının önünü açtı.

Kahvenin Yerini Avokado Aldı

Avokadodan aldığı sonuç Costa’yı kahveden tamamen koparmasa da üretim tercihini değiştirdi. Küçük bir kahve alanını korurken arazinin giderek daha büyük bölümünü avokadoya ayırmaya başladı.

Margarida ve Quintal çeşitlerini yetiştiren çiftçi, daha sonra Breda çeşidini de üretime eklemeyi planladı. Yani bugün geriye dönüp bakıldığında büyük bir avokado bahçesi gibi görünen üretimin başlangıcı, 1990’ların başında yapılan küçük bir denemeye dayanıyor.