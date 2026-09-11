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Karpuz Hırsızlarına İlginç Çözüm: “Haramdan Sakının” Dedi Ama Yetmedi!

Karpuz Hırsızlarına İlginç Çözüm: “Haramdan Sakının” Dedi Ama Yetmedi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 08:53
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Hatay’da karpuz yetiştiren bir çiftçi, tarlasındaki ürünlerin çalınmasıyla başa çıkamadı! Önce kibar bir uyarı ile harekete geçen Hasan Yumuşak, astığı tabela işe yaramayınca çareyi nöbet tutmakta buldu. Şimdi gece gündüz tarlada nöbet tutuluyor! 

İşte detaylar!

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Önce Kibarca Uyardı

Önce Kibarca Uyardı

Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde çiftçilik yapan Hasan Yumuşak, aylarca emek verdiği karpuzların tarlasından çalındığını fark etti. Özellikle tarlanın yola yakın olması, ürünlerin kolayca ulaşılabilir hale gelmesine neden oldu.

Yumuşak, hırsızlığı önlemek için sert bir yöntem yerine dikkat çekici bir uyarı hazırladı. Tarlanın kenarına “Allah diyor ki haramdan sakının” yazılı bir tabela yerleştirdi. Ancak beklediği sonuç gelmedi.

“Sakınan Yok” Dedi

“Sakınan Yok” Dedi

Tabelanın başında durmasına rağmen karpuzların eksilmeye devam ettiğini anlatan Yumuşak, özellikle geceleri tarlaya girildiğini söyledi. Hatta bazı durumlarda ürünlerin kendi gözünün önünde alındığını fakat yetişip müdahale edemediğini de ifade etti.

Çiftçinin anlattığına göre bazı kişiler tarladan bir iki karpuz alıp gidiyor, bazıları ise satılmak üzere topluyor. Üstelik ne kadar karpuzun eksildiğini tam olarak hesaplamak da mümkün değil.

Çareyi Gece Gündüz Nöbet Tutmakta Buldu

Ayların emeğini tabela ile koruyamayınca işi kendi başına takip etmeye karar verdi ve tarlada nöbet tutmaya başladı.

Yumuşak, karpuz almak isteyenlerin gizlice götürmek yerine kendisinden istemesi halinde karpuz verebileceğini söyledi. Ancak onun ifadesiyle, bunu yapanların gelip istemek yerine ürünleri izinsiz götürmesi sorunu büyütüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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