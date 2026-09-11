Karpuz Hırsızlarına İlginç Çözüm: “Haramdan Sakının” Dedi Ama Yetmedi!

Tabelanın başında durmasına rağmen karpuzların eksilmeye devam ettiğini anlatan Yumuşak, özellikle geceleri tarlaya girildiğini söyledi. Hatta bazı durumlarda ürünlerin kendi gözünün önünde alındığını fakat yetişip müdahale edemediğini de ifade etti.

Çiftçinin anlattığına göre bazı kişiler tarladan bir iki karpuz alıp gidiyor, bazıları ise satılmak üzere topluyor. Üstelik ne kadar karpuzun eksildiğini tam olarak hesaplamak da mümkün değil.

Çareyi Gece Gündüz Nöbet Tutmakta Buldu

Ayların emeğini tabela ile koruyamayınca işi kendi başına takip etmeye karar verdi ve tarlada nöbet tutmaya başladı.

Yumuşak, karpuz almak isteyenlerin gizlice götürmek yerine kendisinden istemesi halinde karpuz verebileceğini söyledi. Ancak onun ifadesiyle, bunu yapanların gelip istemek yerine ürünleri izinsiz götürmesi sorunu büyütüyor.